アルゼンチンはＷ杯初戦でアルジェリアと対戦。（C）Getty Images

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　往年の名手は、今は母国の代表チームをサポートしている。

　アルゼンチン代表は現地６月16日、北中米Ｗ杯のグループＩ第１節で、アルジェリア代表と対戦している。

　試合を配信する『DAZN』の中継映像が、アルゼンチンのベンチを捉える。リオネル・スカローニ監督の横に座るのは、かつてアルゼンチン代表でも活躍したパブロ・アイマールだ。

　元10番の姿に、ネット上では「アルゼンチンのベンチにアイマールいるんだね！」「ベンチにアイマールが居るのアツすぎる」「いつ見ても格好良いな」「渋いイケおじになっておるな」「アイマールかっけぇ」といった声があがった。
 
『DAZN』でこの試合の解説を務める田中マルクス闘莉王氏が、同じく解説の名和田我空に「アイマール、知らないでしょ？」と聞けば、ガンバの若きMFは「知らないですね」と答える。闘莉王氏は「天才です」と教えていた。
　
構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】「かっけぇ」アルゼンチン代表でコーチを務めるアイマール「アツすぎる」

 