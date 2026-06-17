「渋いイケおじ」「いつ見ても格好良いな」アルゼンチンの初戦で中継映像が捉えた“元10番”に脚光！ ガンバMFは「知らないですね」。闘莉王が説明「天才です」【Ｗ杯】
往年の名手は、今は母国の代表チームをサポートしている。
アルゼンチン代表は現地６月16日、北中米Ｗ杯のグループＩ第１節で、アルジェリア代表と対戦している。
試合を配信する『DAZN』の中継映像が、アルゼンチンのベンチを捉える。リオネル・スカローニ監督の横に座るのは、かつてアルゼンチン代表でも活躍したパブロ・アイマールだ。
元10番の姿に、ネット上では「アルゼンチンのベンチにアイマールいるんだね！」「ベンチにアイマールが居るのアツすぎる」「いつ見ても格好良いな」「渋いイケおじになっておるな」「アイマールかっけぇ」といった声があがった。
『DAZN』でこの試合の解説を務める田中マルクス闘莉王氏が、同じく解説の名和田我空に「アイマール、知らないでしょ？」と聞けば、ガンバの若きMFは「知らないですね」と答える。闘莉王氏は「天才です」と教えていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「かっけぇ」アルゼンチン代表でコーチを務めるアイマール「アツすぎる」
アルゼンチン代表は現地６月16日、北中米Ｗ杯のグループＩ第１節で、アルジェリア代表と対戦している。
試合を配信する『DAZN』の中継映像が、アルゼンチンのベンチを捉える。リオネル・スカローニ監督の横に座るのは、かつてアルゼンチン代表でも活躍したパブロ・アイマールだ。
元10番の姿に、ネット上では「アルゼンチンのベンチにアイマールいるんだね！」「ベンチにアイマールが居るのアツすぎる」「いつ見ても格好良いな」「渋いイケおじになっておるな」「アイマールかっけぇ」といった声があがった。
『DAZN』でこの試合の解説を務める田中マルクス闘莉王氏が、同じく解説の名和田我空に「アイマール、知らないでしょ？」と聞けば、ガンバの若きMFは「知らないですね」と答える。闘莉王氏は「天才です」と教えていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「かっけぇ」アルゼンチン代表でコーチを務めるアイマール「アツすぎる」