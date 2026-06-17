アルゼンチン対アルジェリアは序盤から白熱の展開となった。(C)Getty Images

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　現地６月16日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（J組）第１節で、アルゼンチン代表とアルジェリア代表がカンザスシティ・スタジアムで対戦。立ち上がりからいきなり２度の“幻ゴール”が生まれる白熱の展開に、ファンが熱狂している。

　試合は開始直後からアルゼンチンがボールを支配。すると６分、右サイドでの鮮やかな連係から最後はリオネル・メッシがネットを揺らした。しかし、判定はオフサイド。スタジアムは沸き上がったものの、先制点とはならなかった。

　すると直後の８分、今度はアルジェリアが反撃。スルーパスに抜け出したファレス・シャイビがペナルティエリア左から右足で冷静に流し込む。だが、こちらもわずかにオフサイド。アルジェリアの歓喜も束の間、ゴールは取り消された。
 
　わずか８分間で生まれた２度の幻ゴール。しかも両チームの“10番”がネットを揺らしながら、いずれも得点は認められないという珍しい展開に、試合序盤から会場の熱気は最高潮に達した。
 
　この白熱の立ち上がりに、SNS上では「どうなってんの？ww」「もう面白い」「立ち上がりからすげーな」「見てる方はめちゃくちゃおもしろい」「立ち上がり熱い」「どちらもほんの僅かの差」「声あげちゃったよ！」といった声が相次いだ。

　その後、17分にアルゼンチンのメッシがしっかりと先制ゴールをマーク。強豪アルゼンチンと難敵アルジェリアの一戦は、序盤から目の離せない展開となっている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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