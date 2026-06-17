6月17日も、熊の目撃が近畿各地で相次いでいます。

【写真を見る】トイレから出た後…クマに襲われ男性ケガ 頭や顔から出血 奈良・下北山村では今年初の目撃 小中学校は通常授業

兵庫県警によりますと、午前0時40分頃、丹波篠山市今田町辰巳付近で、熊らしきものを目撃したとの情報がありました。

京都府警によりますと、午前7時10分頃、福知山市字大呂付近の山際で、熊1頭の目撃情報がありました。

トイレから出て襲われる

また、奈良県警によりますと、午前4時半すぎ下北山村寺垣内で男性から「外にクマがいて襲われた」と110番通報がありました。





学校は通常授業

男性は住宅の離れにあるトイレから出たところ、クマ1頭に襲われたということです。頭や顔から血が出るけがをして、病院に搬送されています。意識はあり、クマは体長1メートル50センチほどと話していたということです。

村教育委員会によると、小中学校から「保護者が学校まで送り届けるか、スクールバスの停留所に安全に送る」よう注意喚起する一斉連絡を行って、すでに登校を終え通常授業しているということです。



また村役場によりますと、今年に入って熊の目撃情報は、人のいない山間部などであるものの、民家周辺での目撃はきょうが初めてだということです。

現場の様子