ベース界の巨匠・ジェームス・ジェマーソンの1962年製プレシジョンベースを再現したシグネイチャー登場
フェンダーは、エレクトリックベースの可能性を広げた伝説的ベーシスト、ジェームス・ジェマーソンの愛機を忠実に再現したシグネイチャーモデル「James Jamerson 1962 Precision Bass」を発表した。価格は47万8500円。
【画像】James Jamerson 1962 Precision Bassの全体＆背面ショット
「James Jamerson 1962 Precision Bass」は、モータウンサウンドの礎を築いたジェームスのベースプレイのダイナミックなレスポンス、力強いローエンド、スタイリッシュなルックスを備えている。1962年製のプレシジョンベースを忠実に再現したこのベースは、カスタムスプリットシングルコイルピックアップを搭載し、どんなバンドにも対応できる豊かな低音域を生み出すと同時に、細かなプレイが際立つような明瞭さとパンチを兼ね備えている。
クラシックな“C”シェイプネック、スラブローズウッド指板、クロムメッキのブリッジとピックアップカバーがすべて、当時の楽器のような演奏性、感触と外観を実現する。
グラミー賞受賞アーティストでありプロデューサーのラファエル・サディークは「R&Bからロック、ジャズ、カントリー、レゲエに至るまで、あらゆる音楽ジャンルのミュージシャンがジェームス・ジェマーソンから多大な影響を受けているんだ。彼が1962年製のプレシジョンベースで成し遂げたことは、それまで誰も成し得なかったこと。今回、フェンダーが1962プレシジョンベースとジェームス・ジェマーソンの功績を称えられることを大変光栄に思うよ」とコメント。
ジェームスの妻、アニー・ジェマーソン氏も「ジェームスはこれまで数多くの賞を受賞してきましたが、このプレシジョンベースは手に取ることのできる特別な栄誉です。ぜひ彼のグルーヴを感じて、音楽を鳴らし続けてください。フェンダーのみなさん、本当にありがとう！」と喜びを語っている。
フェンダーのギター部門最高製品責任者のジャスティン・ノーヴェル氏は「自分の部屋で演奏するビギナーからツアーを回るプロまで、すべてのプレイヤーにそのレガシーの一片を手に取っていただきたいと考えています」と、同モデルに込めた思いを語っている。
【画像】James Jamerson 1962 Precision Bassの全体＆背面ショット
「James Jamerson 1962 Precision Bass」は、モータウンサウンドの礎を築いたジェームスのベースプレイのダイナミックなレスポンス、力強いローエンド、スタイリッシュなルックスを備えている。1962年製のプレシジョンベースを忠実に再現したこのベースは、カスタムスプリットシングルコイルピックアップを搭載し、どんなバンドにも対応できる豊かな低音域を生み出すと同時に、細かなプレイが際立つような明瞭さとパンチを兼ね備えている。
グラミー賞受賞アーティストでありプロデューサーのラファエル・サディークは「R&Bからロック、ジャズ、カントリー、レゲエに至るまで、あらゆる音楽ジャンルのミュージシャンがジェームス・ジェマーソンから多大な影響を受けているんだ。彼が1962年製のプレシジョンベースで成し遂げたことは、それまで誰も成し得なかったこと。今回、フェンダーが1962プレシジョンベースとジェームス・ジェマーソンの功績を称えられることを大変光栄に思うよ」とコメント。
ジェームスの妻、アニー・ジェマーソン氏も「ジェームスはこれまで数多くの賞を受賞してきましたが、このプレシジョンベースは手に取ることのできる特別な栄誉です。ぜひ彼のグルーヴを感じて、音楽を鳴らし続けてください。フェンダーのみなさん、本当にありがとう！」と喜びを語っている。
フェンダーのギター部門最高製品責任者のジャスティン・ノーヴェル氏は「自分の部屋で演奏するビギナーからツアーを回るプロまで、すべてのプレイヤーにそのレガシーの一片を手に取っていただきたいと考えています」と、同モデルに込めた思いを語っている。