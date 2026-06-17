【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨んでいる日本代表が２０日（日本時間２１日）に１次リーグ第２戦で対戦するチュニジアのサッカー連盟は１６日、監督の交代に踏み切った。

大会中の異例の決断がチームを上向かせる可能性もあり、いっそうの警戒が必要だ。

チュニジアは、４月までサウジアラビアを率いたルナール氏が新監督に就任した。「奇妙ですよね」。１５日の米ナッシュビルでの調整後、チュニジアとの戦い方を問われた長友（Ｆ東京）はこう言った。監督交代の正式発表前だったが、海外メディアなどで伝えられていたことを受け、「どういうサッカーをしてくるか分からない。本当に気を引き締めないと、足をすくわれる可能性は大いにある」と強調した。

ルナール氏は前回Ｗ杯カタール大会ではサウジアラビアを指揮し、優勝したアルゼンチンを１次リーグで撃破した。日本とも対戦経験があり、今大会のアジア最終予選は日本の１勝１分け。ただ、昨年３月の試合では「日本のサッカーに対する理念もよく知っている」と宣言し、組織的な守備で日本を無得点に封じた。

アフリカ予選を１０試合無失点で突破するなど、本来は堅守が売りのチュニジア。板倉（アヤックス）は「新しい体制でもう一回、チームとして『ここからやるぞ』という雰囲気は必然的に出てくる」とみる。戦術を大幅に変える時間はなさそうだが、「劇薬」の効果を発揮させないようにしたい。