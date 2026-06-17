楽天は17日、新監督として前ロッテ監督の吉井理人氏（61）が就任すると発表した。吉井氏は三木谷浩史オーナー（61）とともに仙台市内で就任会見に出席した。背番号は81に決まった。

吉井新監督は「三木谷さんの方から大きな仕事を任せられたことに野球人として凄くうれしかったので、ここで感謝の気持ちをつたえさせていただきたいと思います。ありがとうございます。チームは大変な状況になっていますが、若い選手もいるし可能性のあるチームだと思います。可能性を形に変えていけるように全部つぎ込んでやっていきたいと思います。勝利を目指すのはもちろんファンに愛されるチームをつくりたい。選手時代に好き勝手やっていた私がいうのもなんですが、選手の社会人力も上げていきたい。急に強くなるとは思っていませんが、一生懸命にやるので長い目で見ていただければと思います」とあいさつした。

異例のシーズン途中の外部招聘（しょうへい）。吉井氏は「いや、もう差し込まれました。“えっ”ってなりました」と振り返りつつ、シーズン途中からやるメリットを問われると「常識的に考えると、この期間に準備して来季からってのもあるかなとは思うんですけども、さっきオーナーが言われたように、やっぱりこの期間ももったいないなっていうのは私もちょっとちょっと感じたので、早く行きたいという思いに変わりました」と引き受けた経緯を語った。

吉井氏は選手でも指導者でも球団と過去に関わりがなく、シーズン中での異例の外部招聘（しょうへい）。19日ロッテ戦（ZOZOマリン）からのリーグ戦再開に合わせて新体制に移行する予定だ。

チームは10日に成績不振による三木肇監督（49）の休養を発表。塩川達也ヘッドコーチ（43）を監督代行としていた。