スペインとのW杯初戦を堂々のスコアレスドローで終え、カボベルデ国旗を掲げるボジニャ/Buda Mendes/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）米国務省は16日、サッカーのワールドカップ（W杯）で一躍脚光を浴びたカボベルデ代表GKボジニャの母親の渡航手続きを支援していることを明らかにした。

15日にスペインと対戦したカボベルデはまさかのドローで勝ち点を獲得。試合後にGKのボジニャ（40）は、母親が米国のビザ取得の保証金を支払えず、試合を観戦できなかったと打ち明けた。

カボベルデなど50カ国からの入国者についてトランプ政権は、不法滞在の割合が高いと主張して、最大1万5000ドル（約240万円）の保証金支払いを義務付けている。

米当局者は、ボジニャの母親がビザを申請した記録はないと説明。「選手の親族は全員、ビザ保証金の免除対象になる。国務省はビザ取得手続きを支援するため、この選手の家族と連絡を取っている」とした。

関係者によると、ボジニャの母親は現在有効なパスポートを持っておらず、取得手続きを進めているという。

ポルトガル2部リーグ所属のボジニャは、スペイン戦で7セーブを記録。W杯初出場のカボベルデが、優勝候補のスペインを封じ込めた。

人口約53万人のカボベルデは歓喜に包まれ、世界も熱狂した。それまで無名だったボジニャは一躍注目の的になった。

ボジニャのインスタグラムのフォロワー数は約5万から急増して、16日夜の時点で1060万を超えている。

次回、カボベルデは米東部時間の21日午後6時、フロリダ州マイアミでウルグアイと対戦する。