楽天は１７日、新監督として前ロッテ監督の吉井理人氏（６１）が就任することを発表した。吉井氏は宮城・仙台市内で三木谷浩史オーナー（６１）らと会見し、その後に囲み取材に応じた。

吉井新監督の主な一問一答は以下。

ーシーズン途中にお願いされた時は

「差し込まれました」

ー途中からやるメリットは

「常識的に考えると、この期間に準備して来季からというのあると思うんですけど、さっきオーナーも言ってましたけど、この期間がもったいないと私も感じたので、早く来たいという気持ちに変わりました」

ー最初にナインに掛ける言葉は

「秘密です。うそです。さきほども言いましたけど、勝つと言う気持ちを前面にだしていこうと伝えていこうと思います」

ー決断理由の決め手

「いくつかあるんですけど三木谷オーナーが熱心に誘ってくれて、野球に対する思いもすごく強いと感じてこれは引き受けないといけないなと思いました」

◆吉井 理人（よしい・まさと）１９６５年４月２０日、和歌山県生まれ。６１歳。箕島高から８３年ドラフト２位で近鉄入団。９５年ヤクルトに移籍し、９７年オフにＦＡでメッツ入り。メジャー３球団を経て２００３年からオリックス。０７年途中でロッテに移籍し、同年引退した。０８〜１２年は日本ハム、１５年ソフトバンク、１６〜１８年日本ハム、１９〜２２年ロッテとコーチを歴任。２３〜２５年にロッテ監督。日米通算５４７登板で１２１勝１２９敗６２セーブ。右投右打。