フリーアナウンサーの武田真一（58）が17日、MCを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。日銀が16日、金融政策決定会合を開き、物価や景気を調節するために上げ下げする政策金利を現行の0・75％程度から1・0％程度に引き上げることを決めたことに言及した。

1995年以来31年ぶりの高水準で、原油価格の高止まりに伴う物価上昇を抑え込むのが狙い。病気で欠席した植田和男総裁に代わり、会合後に記者会見した内田真一副総裁は、今後も利上げを継続する方針を表明した。

植田総裁の就任後、利上げはマイナス金利解除を含めて5回目で、昨年12月以来4会合ぶり。変動型住宅ローンの返済額が増え家計の重荷となるが、銀行に預けたお金の利息が増える恩恵もある。企業はお金が借りにくくなり、投資をためらう恐れもある。

武田アナは「今、日本経済って中東情勢の混乱で景気の減速と物価の高騰という2つのリスクに直面している。そこで日銀は景気の方は原油など他の地域から調達でいるめどが立っているということでリスクが小さくなったと。一方、物価の方は原油高を起点にいろんなものに波及していくんじゃないかって見ていると。だから物価を抑える効果がある利上げに踏み切ったということです」と説明し、「ただ今朝の数字を見ても円安傾向は続いているので物価がどれだけ抑えられるかはまだちょっと不透明ですね」と自身の受け止めを話した。