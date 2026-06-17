山王が続急騰で最高値街道を走る、業績再増額の可能性とフィジカルＡＩ関連の伏兵として投資マネー攻勢加速

山王<3441.T>が続急騰で連日の上場来高値更新。今週に入ってから投資資金の攻勢が加速し一気に水準を切り上げてきた。前日まで２営業日で３０％近い急騰を演じたが、きょうも１０％を超える上げ足で異彩を放っている。



電子機器に使われるコネクターなどの金メッキ加工や精密プレス加工などを展開し、売上高の約３割をフィリピン向けで占める。業績は好調を極めており、ロボット関連案件を中心に需要を伸ばし、営業利益は２５年７月期に前の期比３．４倍化し、２６年７月期も大幅上方修正を経て前期比７６％増の１４億円を予想しているが、市場ではこれでも保守的で一段の上振れ濃厚という見方が広がっている。今期は現時点で既に２１期ぶりの過去最高更新が見込まれている。フィジカルＡＩ時代にロボティクス分野では内蔵されるセンサーやエッジデバイスの数が急増する可能性が指摘されており、市場では「（センサーやエッジデバイスの数が増えることで）同社の表面加工処理技術に一段と活躍機会が高まる」（中堅証券アナリスト）という見方が示されていた。



出所：MINKABU PRESS