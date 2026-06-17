１７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１６０円３６銭前後と前日の午後５時時点に比べ１５銭程度のドル高・円安で推移している。



１６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円４３銭前後と前日に比べ１０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。日銀の早期追加利上げ観測が後退しているほか、ＮＹダウの続伸などからドル買い・円売りが優勢だった。



この日の東京市場は、日本時間１８日未明に公表される米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果やウォーシュ新議長の記者会見を見極めたいとして上値の重い展開。１６日の米原油先物相場が下落したことで日本の貿易収支悪化懸念が後退していることや、日本の通貨当局による為替介入への警戒感が根強いこともあり、ドル円相場は１６０円３０銭台での推移となっている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６１５ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２０ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８６円２４銭前後と同４５銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS