ワコールホールディングス<3591.T>が３日ぶりに反発している。この日、子会社ワコールが、自社開発技術「Ｍｅｌｏｏｏｐ（メループ）」の新たな用途開発として自動車産業分野への展開を本格化すると発表しており、好材料視されている。



「Ｍｅｌｏｏｏｐ」は、メルトブロー法を用いて繊維から直接立体物を一工程で成型するワコール独自の技術で、接着剤や多層構造を用いることなく不織構造の形成を可能にするもの。これまで同技術を用いて、ＢＡＳＦジャパン（東京都中央区）と協業し、ＢＡＳＦの熱可塑性ポリウレタン（ＴＰＵ）素材「Ｅｌａｓｔｏｌｌａｎ（エラストラン）」を用いたブラカップ用途の共同開発を進めてきたが、こうした協業実績を基盤に今回アームレスト用途を想定したコンセプトモデルを開発し、自動車産業分野へ進出する。



出所：MINKABU PRESS