「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午前１０時現在で、メディアリンクス<6659.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



同社株は５月２６日に年初来高値１１５円をつけたあとは調整を余儀なくされ、足もとでは日足チャートで５日移動平均線と２５日移動平均線がデッドクロス。この日は反発しているものの、戻りの鈍さが売り予想数上昇につながっているようだ。



同社株が年初来高値まで買われたきっかけは、５月２１日にＮＴＴ<9432.T>傘下のＮＴＴスマートコネクトとの業務提携に基づき、大容量光ネットワーク「ＩＷＡＮ」を用いたメディア伝送の接続試験を実施したと発表したこと。同社は今回の結果を受け、放送局や制作会社、コンテンツプロバイダーに対し、ＩＷＡＮを利用した信頼性の高い帯域確保型素材伝送ソリューションの提案を加速させる構え。将来的には多系統のメディア信号や大容量データの安定伝送を追求し、次世代ネットワーク「ＩＯＷＮ」の活用も視野に入れた高度な映像制作インフラの構築を目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS