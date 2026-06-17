開催：2026.6.17

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 8 - 2 [マーリンズ]

MLBの試合が17日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとマーリンズが対戦した。

フィリーズの先発投手はヘスス・ルサルド、対するマーリンズの先発投手はタイラー・フィリップスで試合は開始した。

1回裏、4番 アレク・ボーム 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 1-0 MIA、5番 ブライソン・ストット 2球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでフィリーズ得点 PHI 3-0 MIA

2回裏、1番 ブランドン・マーシュ 5球目を打ってセンターへのツーランホームランでフィリーズ得点 PHI 5-0 MIA、4番 アレク・ボーム 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでフィリーズ得点 PHI 7-0 MIA

4回裏、2番 カイル・シュワバー 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 8-0 MIA

7回表、7番 エステリー・ルイーズ 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでマーリンズ得点 PHI 8-2 MIA

試合は8対2でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのヘスス・ルサルドで、ここまで6勝4敗0S。負け投手はマーリンズのタイラー・フィリップスで、ここまで1勝2敗2S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-17 10:10:23 更新