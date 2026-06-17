開催：2026.6.17

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 6 - 4 [ロイヤルズ]

MLBの試合が17日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとロイヤルズが対戦した。

ナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィン、対するロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカで試合は開始した。

3回裏、9番 ナシーム・ヌネス 2球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでナショナルズ得点 WSH 1-0 KC、1番 ジェームズ・ウッド 6球目を打ってセンターへの犠牲フライでナショナルズ得点 WSH 2-0 KC

5回表、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 WSH 2-1 KC

5回裏、1番 ジェームズ・ウッド 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 3-1 KC

7回表、4番 アイザック・コリンズ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 WSH 3-3 KC

7回裏、3番 カーティス・ミード 5球目を打ってセンターへのスリーランホームランでナショナルズ得点 WSH 6-3 KC

9回表、1番 レーン・トーマス 6球目を打ってレフトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 WSH 6-4 KC

試合は6対4でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのパクストン・シュルツで、ここまで1勝2敗1S。負け投手はロイヤルズのダニエル・リンチで、ここまで2勝1敗1S。ナショナルズのバーランドにセーブがつき、1勝1敗6Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-17 10:34:07 更新