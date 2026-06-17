岡田准一×松坂桃李×仲野太賀出演映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』に薬師丸ひろ子、阿部寛、戸塚純貴、八木莉可子の出演が決定

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岡田准一×松坂桃李×仲野太賀が、名曲「上を向いて歩こう」（「SUKIYAKI」）を生んだ“689トリオ”と呼ばれた作曲家・中村八大、作詞家・永六輔、歌手・坂本九を演じる映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』が12月25日に公開。このたび、第6弾キャストとして、薬師丸ひろ子、阿部寛、戸塚純貴、八木莉可子の出演が明らかとなった。

■4人が演じるのは「689トリオを突き動かした人々」

1963年、全米ビルボードチャートで、日本人が歌う曲が3週連続1位という日本音楽史に残る快挙を樹立した。その曲の名は「SUKIYAKI」。いまだ世界中で愛され続ける名曲「上を向いて歩こう」だ。

本作の主人公であり、物語の核となる天才作曲家・中村八大を演じるのは、日本映画界の至宝・岡田准一。さらに、八大の相棒となる作詞家・永六輔役に松坂桃李、世界を笑顔にした歌手・坂本九役に仲野太賀が決定、岡田准一・松坂桃李・仲野太賀という＜3名全員が大河ドラマ主演俳優＞かつ＜日本アカデミー賞受賞者＞が昭和の伝説のトリオ「689トリオ」を演じる。

そしてこのたび、第6弾キャストとして「689」トリオの裏側にあった知られざる日々を支え、彼らの運命を大きく動かしていく＜689を突き動かした人々＞を演じる、薬師丸ひろ子、阿部寛、戸塚純貴、八木莉可子の出演が解禁。その大役に、確固たるキャリアを持つ名優から実力派の若手まで、多彩な顔ぶれが揃った。

坂本九の母・大島いくを演じるのは薬師丸ひろ子。大きな時代のうねりの中で、もがきながらスターの道を歩んでいく息子をいつでも温かく包み込み、彼の天真爛漫な生き方を肯定し続けた母親を熱演。家庭での素朴なやり取りを通じて、のちに日本中を笑顔にする「九ちゃんスマイル」の原点となった無償の愛を、丁寧に表現している。

ジャズの世界にいた中村八大に、歌謡曲という新たな挑戦を突きつける鍋山プロデューサー役には、阿部寛。若きクリエイターたちの才能にいち早く目をつけ、中村八大が第一回レコード大賞を取るきっかけをくれた人物を、持ち前の熱量でエネルギッシュに演じ切った。

そして、永六輔とともに熱意を持って番組づくりに奔走するディレクター、毒島ディレクターを演じるのは、戸塚純貴。型破りな表現者たちが集まるテレビ草創期の現場で、共に新しい時代のエンターテインメントを切り拓こうと汗を流した等身大の同志を、人間味豊かに演じている。

さらに、安保闘争に参加する永六輔の前に現れ、彼の心に大きな衝撃を与える女子学生役には、八木莉可子が決定。平和への強い思いを胸にデモ行進へ参加するなか、激動の時代を生きる若者の姿を瑞々しく演じている。

また、今回の解禁に合わせ、689トリオを取り囲む実力派キャスト陣の出演も発表。

クラシックやジャズから歌謡曲の世界へと飛び込み、激しいプレッシャーと戦う中村八大の唯一の音楽理解者でマネージャー役には、井之脇海。激動の昭和を懸命に生きる人々のひとりであり、物語の中で名曲「上を向いて歩こう」をこよなく愛する男の子の母親役に山田真歩の出演が決定した。

なお、今後も豪華な新キャストが解禁予定となっている。

■薬師丸ひろ子 コメント

「上を向いて歩こう」は、私自身子供の頃から口ずさんでいた馴染みのある曲です。

過去にも共演させていただいている太賀さんとこの作品ご一緒できるということで、 再会がとても楽しみでした。

私が演じるいくさんは、働き者で子どもへの愛情が深く その存在に心を打たれました。

激動の時代の中で、仕事に心血を注いだ登場人物の生き様が伝わる作品になるのではないかと思います。

■阿部寛 コメント

何本かご一緒している瀬々監督の現場はいつもパワフルで、本当に映画らしい良い雰囲気があります。今回は古い建物での撮影もあり、何十年も前の空気感にすごくワクワクしました。作中に出てくる「上を向いて歩こう」といえば、僕の中でも坂本九さんのあの笑顔や歌う姿が今でもぱっと浮かぶほど、強烈なインパクトが残っています。今回、今の音楽業界の形や芸能界のベースを築いた、もの凄く偉大で貴重な渡辺晋さんを参考に、役に臨みました。その凄まじい努力とビジネス能力、そして先人の残された功績に深い敬意を示して演じさせていただきました。何度か共演している主演の岡田さんがこの時代をどう演じるか本当に楽しみですし、当時の夢や活気のパワーを皆さんにもぜひ受け取ってほしいです。

※注 阿部寛が演じる鍋山プロデューサーは架空の人物。阿部寛のコメントは、当時の事実として、中村八大に作曲を依頼した人物をリスペクトした発言。

■戸塚純貴 コメント

瀬々監督の現場は、撮影中に瞬間的に思いついた言葉をそのままセリフに反映させていくなど、作品が膨らむワクワク感があり楽しかったです。私が演じたのは、若い世代が上の世代に関係なくどんどんテレビを作っていけた、一番熱く活気あふれる時期のディレクターです。「上を向いて歩こう」は、誰に教わったわけでもないのに気づけば自然と歌える、不思議と馴染みのある曲でした。シンプルな歌詞の奥には涙がこぼれないように堪えるといった深い意味もあり、とにかく元気になる楽曲だと感じています。僕自身、上京した頃は何もできない自分に悔しい思いをして、涙がこぼれないように上を向いて歩いたような経験があります。

■映画情報

『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』

12月25日（金）公開

監督：瀬々敬久

脚本：港岳彦

音楽監督・音楽：岩崎太整

音楽：林正樹

出演：岡田准一

松坂桃李 仲野太賀

清野菜名 上白石萌音 吉岡里帆

仲里依紗 戸塚純貴 八木莉可子

土屋太鳳 阿部寛 薬師丸ひろ子

配給：東宝

(C)「SUKIYAKI 上を向いて歩こう」製作委員会

■関連リンク

映画作品サイト

https://sukiyaki.toho-movie.jp/