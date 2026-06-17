Snow Man渡辺翔太「今できていることののびしろをどう増やすか」 『美ST』Special Edition表紙
Snow Manの渡辺翔太が、きょう17日発売の月刊誌『美ST』（光文社）2026年8月号増刊Special Editionの表紙を飾る。本誌と特別版では長谷川京子が表紙を務め、3パターンで発売される。
【写真】ジュエリーの輝きをまとい…クールな表情を見せる渡辺翔太
増刊Special Editionの表紙では、デニムジャケットをまとった渡辺がクールな表情を披露。誌面のカバーストーリーでは「謙虚でいて冷静。今いちばん心を預けたい男・渡辺翔太」をテーマに、その魅力の源泉に迫る。
2020年にSnow ManとしてCDデビューを果たした渡辺は、昨年にはスタジアムライブを開催するなど、グループとして快進撃を続けている。アジア各国でも活動の幅を広げる一方、俳優としても舞台『DREAM BOYS』やドラマ『青島くんはいじわる』に出演するなど、多方面で存在感を発揮している。
そんな活躍の裏側について、渡辺は「今できていることののびしろをどう増やすか」「グループ活動が最優先」と語り、自身の現状を冷静に見つめているという。
やんちゃな一面を持ちながらも、ここぞという場面では頼もしさを発揮する渡辺。その誠実な人柄とストイックな姿勢が、多くのファンを引きつける理由の1つとなっている。
本誌・特別版は長谷川京子が『美ST』初表紙を飾っている。
【写真】ジュエリーの輝きをまとい…クールな表情を見せる渡辺翔太
増刊Special Editionの表紙では、デニムジャケットをまとった渡辺がクールな表情を披露。誌面のカバーストーリーでは「謙虚でいて冷静。今いちばん心を預けたい男・渡辺翔太」をテーマに、その魅力の源泉に迫る。
そんな活躍の裏側について、渡辺は「今できていることののびしろをどう増やすか」「グループ活動が最優先」と語り、自身の現状を冷静に見つめているという。
やんちゃな一面を持ちながらも、ここぞという場面では頼もしさを発揮する渡辺。その誠実な人柄とストイックな姿勢が、多くのファンを引きつける理由の1つとなっている。
本誌・特別版は長谷川京子が『美ST』初表紙を飾っている。