ヤクルト・新ファーム施設、名称やコンセプト発表 27年3月、茨城県守谷市で開業予定
プロ野球・東京ヤクルトスワローズの公式Xが17日更新され、2027年3月に茨城県守谷市で開業予定の球団の新ファーム施設の名称とコンセプトが発表された。
【写真】行ってみたい！ヤクルト・新ファーム施設
投稿では「【新ファーム施設 名称・コンセプト決定】2027年3月に茨城県守谷市で開業を予定している新ファーム施設全体の名称およびコンセプトが決定いたしました！」と報告。施設名称は「Swallows Wings Square」、コンセプトは「夢に翼を未来に風を」になった。
公式サイトによると、この施設には両翼100メートル、センター122メートル、全面人工芝、3000席のメイン球場が整備され、その他サブグラウンドや屋内練習場、選手寮クラブハウスも開業する予定となっている。
【写真】行ってみたい！ヤクルト・新ファーム施設
投稿では「【新ファーム施設 名称・コンセプト決定】2027年3月に茨城県守谷市で開業を予定している新ファーム施設全体の名称およびコンセプトが決定いたしました！」と報告。施設名称は「Swallows Wings Square」、コンセプトは「夢に翼を未来に風を」になった。
公式サイトによると、この施設には両翼100メートル、センター122メートル、全面人工芝、3000席のメイン球場が整備され、その他サブグラウンドや屋内練習場、選手寮クラブハウスも開業する予定となっている。