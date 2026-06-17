Xで警告

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）に出場している日本代表は17日、公式Xで注意喚起を行った。現在開催中のイベントで大人気漫画「ONE PIECE」とのコラボフラッグをプレゼントしているが、「転売行為が発覚した場合、厳正なる処分をさせていただく場合がございます」と警告した。

日本代表は11日から28日まで渋谷・MIYASHITA PARK 屋上 芝生ひろばで「SAMURAI BLUE 祭」を開催中。その会場で「ONE PIECE×SAMURAI BLUE」コラボフラッグを各日先着200人、合計3600人にプレゼントする企画を実施している。コラボフラッグはJFA公式アプリ「JFAPassport」での事前申し込み制（先着順）。一度当選した場合、他の日時に申し込みはできない。

発表当初から「ほしい」「ぜったいに手に入れる」とファンの間で話題になっていた。イベント開始から1週間が経つ17日、代表公式Xは「1人でも多くの方に公平にお手に取っていただくために」としてメッセージを掲載した。

「【ONE PIECE×SAMURAI BLUE】コラボフラッグについて、当選の権利や賞品を第三者へ転売すること、またオークションへ出品することは禁止とさせていただいております」とした上で「転売行為が発覚した場合、厳正なる処分をさせていただく場合がございますので、皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします」と警告。ファンに良識ある対応を求めた。



（THE ANSWER編集部）