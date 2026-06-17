アルゼンチンとアルジェリアのサポーターが衝突

北中米ワールドカップ（W杯）の試合を控えるアルゼンチンサポーターとアルジェリアサポーターが、現地時間6月16日までに米ニューヨークのタイムズスクエアで衝突した。

アメリカの日刊紙「ニューヨーク・ポスト」は、当時の状況を「激しい乱闘が勃発した」と伝えている。

両チームはミズーリ州のカンザスシティ・スタジアムで対戦する予定となっている。同紙によれば、その大一番を控えた前夜の午後10時頃、マンハッタンのタイムズスクエア付近に集まっていた両国のサポーターが衝突したという。

同紙は当時の様子を捉えた動画に触れ、「サポーターの集団がライバルのグループを押し合い、群衆はカオス状態に陥った」とレポート。さらに、現場では「複数のファンが殴り合いをしている」と異様な状況を伝えている。

現場では子供が地面に倒されそうになったり、液体が飛び交ったりするなど混乱を極めた。警察官が制止に入ったものの、相手に向かって中指を立てるファンもいたという。ニューヨーク市警（NYPD）によれば、負傷者の報告はなかったものの、ファン1人が拘束された。試合を前に、場外でヒートアップする事態となってしまった。（FOOTBALL ZONE編集部）