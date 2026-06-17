2026年北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグのニュージーランド戦でイラン代表のモハマド・モヘビが見せたゴールパフォーマンスが国際的な波紋を呼んでいる。

イラン代表は16日、米カリフォルニア州イングルウッドのロサンゼルス・スタジアムで行われた北中米W杯1次リーグG組第1戦でニュージーランド代表と2−2で引き分けた。モヘビは後半19分に同点ゴールを決めた後、指で拳銃の形を作って観客席に狙いを定めるような動作を見せた。

この場面はSNSを通じて急速に広まり、「観客席に向けた銃乱射の描写」として激しい批判につながった。

特に、試合が開催された米国現地の敏感な銃規制世論や、極度に高まっている米国・イラン間の政治的緊張感と重なり、世界中のサッカーファンは国際サッカー連盟（FIFA）に対し、モヘビの動作に関する調査を強く求めている。現在、FIFAとイランサッカー連盟は公式な立場表明を求められている状態だ。

波紋が広がると、モヘビは「LA現地のイランのファンに感謝を伝えるため瞬間的に思い浮かんだ動作にすぎない」とし、政治的な挑発の意図はない単純なパフォーマンスだったと釈明した。しかし最近のビザ問題や情勢不安のためベースキャンプをメキシコに移さざるを得なかったイラン代表チームは、今回の試合直後にも現地当局から即時出国を通知されるなど、モヘビの突発的なパフォーマンスにより競技の内外で全面的な圧力に直面している。