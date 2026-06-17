ブームが来ては去り、新しいラーメンが生まれ続けてきたラーメン界。だが、25年間全国を食べ歩いてきたラーメンライター・井手隊長によると、ここへきて「ネタ切れ」が起きていると言う。

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そんな中で、昔からある“昭和スタイル”のラーメンが若者の人気を集めているのはなぜか。井手隊長の著書『ラーメンビジネス 麺好きから評論家まで楽しく読めるラーメンの教養』（クロスメディア・パブリッシング）より、ラーメン界の“レトロブーム”に迫る。



写真はイメージ ©AFLO

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ラーメンのブームは今「お疲れモード」？

この仕事をしているとよく聞かれるのが「今年のラーメンのトレンドは何ですか」という質問だ。これほどまでに毎年のようにトレンドが移り変わる食べ物というのは他にあるのか。私が25年間食べ歩いてきた中でもいろいろなラーメンブームが来て、定着したり消えていったりしてきた。ラーメンブームというのはどのように生まれるのだろうか。

私が食べ歩いてきた時代の中では、とあるラーメン店が大ブレイクしたのちに同じような味の系統のお店が激増するというパターンが多い。中野の「青葉」がブレイクした後には「動物系＋魚介」のダブルスープのお店が一気に増えたし、川越の「頑者」がブレイクした後には「六厘舎」「TETSU」「つじ田」「とみ田」など濃厚豚骨魚介つけ麺のスター店が一世を風靡し、濃厚つけ麺ブームが訪れた。

だいたいのブームの流れでいうと、お店が激増し、その後ブームが去って、その多くは閉店し、一部の美味しい人気店だけが残っていく。オープンから1〜2年はメディアでも取り上げられ、一見客も多く訪れるが、その後いわゆる「新店」でなくなってからは実力でお客を集め続けるしかない。こういったお店は、メディアで話題になっている間に常連客やリピーターを頑張って獲得し続けてきた。長く続いているお店には本当に敬意しかない。

ラーメン界は常に進化し続け、新しいラーメンが生まれ続けているが、たまにブームにおいても「お疲れモード」になることがある。「お疲れモード」というとネガティブな表現に聞こえるが、「新しいものを生む」ということに対しての「お疲れモード」という意味だ。

昔ながらの中華そばも若者には「新しい」

確かに他で食べたことのない新しいラーメンは業界に衝撃を与え、食べる側としても驚きを感じることができる。しかし一方で、新しいものを生まなければならないという決まりもない。お店としては店主の納得する美味しい一杯を作り上げ、それがお客さんに受け入れられれば素晴らしいことなのである。とある店主は「ラーメン界はダシの取れるものなら全ての食材のダシを取ってきたはずだ」と言っているぐらいで、常に新しいものを追い求めてきたのである。毎年新しいラーメンが生まれていく中で、ある意味ネタ切れが起きることがあり、こういう時にどんなラーメン店がブレイクするか私は常に注目している。

そんな中ここ数年は、新しいラーメンのブームではなく、「ネオノス」（「ネオノスタルジック」の略）と称される“原点回帰”的なラーメンが一つのブームを生んでいる。いわば「昭和の顔した新店」というやつである。長く愛されてきたシンプルな中華そばを磨き上げ、令和の時代でも十分戦える一杯を提供するお店が増えてきているのだ。これは長いラーメンファンからするとなかなか嬉しいブームなのである。

このネオノスブームが数年続く中で突如彗星のように現れたのが「ちゃん系」であった。「〇〇ちゃんラーメン」という名前で、赤いノスタルジックなテント看板に明朝系の文字で店名の書かれたお店を見たことがないだろうか。シンプルな豚の透き通ったスープは、塩味の高いショッパウマな仕上がり。切りたてのチャーシューをたくさんのせて、無料のライスとともにかっこむ。

まさに昭和スタイルなラーメンだが、これが令和の時代にも大人気である。昭和の時代から生きてきた我々世代にとっては懐かしさを感じ、若い世代からすると「新しい」と感じるそうである。町中華ブームなどにも繋がる現象であろう。

ミシュラン掲載以降、世界を意識した新しいラーメンが一気に増えていく中、従来のラーメンの良さを再確認するかのように生まれたネオノスブームやちゃん系ブーム。ラーメン界はこのブームの行ったり来たりが面白い。

〈「一風堂」や「一蘭」は人気なのに…本物の「クサウマ」豚骨ラーメンが東京で流行らない“悲しい理由”〉へ続く

（井手隊長／Webオリジナル（外部転載））