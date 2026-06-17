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博多豚骨ラーメンといえば、あの独特の熟成臭--いわゆる「クサウマ」こそが魅力という熱狂的なファンは多い。しかし、東京で本場の味が食べられる店は、豚骨人気とは裏腹に「ほんの一握り」だ。

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なぜ本物の博多豚骨ラーメンは広がらないのか。全国47都道府県を食べ歩いたラーメンライター・井手隊長の著書『ラーメンビジネス 麺好きから評論家まで楽しく読めるラーメンの教養』（クロスメディア・パブリッシング）より、その意外なワケに迫る。



写真はイメージ ©AFLO

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「一風堂」や「一蘭」は人気だが…広がらない“クサウマ系”

「一風堂」や「一蘭」など博多豚骨ラーメンのチェーン店が隆盛を極める一方で、本場っぽい豚骨独特の熟成臭こそ豚骨ラーメンの魅力というファンも多く、いわゆる「クサウマ」系の豚骨ラーメン店は根強い人気がある。豚骨ラーメンがチェーン店を中心に海外に大きく広がっている一方、この本場感あふれるクサウマ系のお店はなかなか広がらない。都内で食べられるお店もほんの一握りで、豚骨人気とは裏腹に、貴重な存在となっている。これだけ豚骨ラーメン人気が全盛のなか、なぜ本場っぽい豚骨ラーメンは広がらないのだろうか。

熟成臭のあるクサウマの豚骨ラーメンは「呼び戻し」の製法が一般的だ。大量の骨を強烈に炊き上げることで生まれる香りと旨味は、日々スープを継ぎ足しながら管理される。これが技術的に極めて難しい。スープは刻一刻と変化し、濃度や熟成臭を保つには経験と勘が欠かせない。

一方、「取りきり」で仕込めば味は安定しやすい。「取りきり」とは寸胴に骨を入れて炊き、スープが完成したら骨を抜いて保管する方法だ。完成してからは濃度も変わらず、基本的に劣化しないので安定する。一方でクサウマの豚骨スープは常に生き物のように変動し、それを調整し続ける必要がある。まさに職人技であり、感覚を言語化しにくいからこそ弟子育成も難しい。結果として、多店舗展開やチェーン化が進みにくく、店舗数を伸ばしにくい構造的な要因となっている。

さらに、豚骨を長時間炊き続けるため、ガス代や水道代といった光熱費の負担も大きい。近年のエネルギー価格高騰は豚骨ラーメン店にとって深刻なダメージである。個人経営規模では月数万円から十数万円単位でのコスト増となり、採算を圧迫する。

「服に匂いがつく」のが嫌…東京ではウケない理由

もうひとつの問題はその匂いだ。強烈な熟成臭を「クサウマ」と感じる人にとっては中毒性があるが、独特なその匂いは好き嫌いが分かれるため、苦情になりやすいというのだ。東京の飲食シーンでは、無臭化や上品さを求める傾向が強く、「服に匂いがつく」ことを気にする人も多い。

家族連れや女性客をターゲットにすると、その匂いは障壁となる。結果、豚骨の強烈さを抑えた「ライト豚骨」や「豚骨魚介」への変化が進み、本場の博多スタイルが再現されにくいのである。

現代の消費者は味の安定を求める傾向が強い。かつての豚骨ラーメン店は時間帯によって味がブレて当たり前だった。昼は薄めで夜は濃い、あるいは日によって匂いの強弱がある。これを「ライブ感」として楽しむ文化もあったが、SNSや口コミ全盛の時代には「味がブレている」とネガティブに受け止められやすい。

結果、取りきりスープや業務用スープの需要が伸び、逆に本格的な呼び戻し豚骨の魅力が伝わりにくいという逆説が生まれている。宅配寿司と職人が目の前で握る寿司の違いのように「ライブ感」を楽しむトレンドはあってもいいと思うが、クサウマ豚骨についてはこの「ライブ感」を理解する層が限られてしまっているのだ。

「博多豚骨=安い」イメージがネックに

さらにクサウマが広がらない大きな理由は、「現地の博多豚骨ラーメンは安い」というイメージだ。現地・博多ではラーメンがとにかく安く、500〜600円で食べられることは当たり前で、安いところだと200〜300円台というところもある。「1000円の壁」と戦っている都内のラーメン店において、この常識は大変厳しい。

「安価なイメージがあるため、利益を出しにくいとハナから敬遠されている可能性も高いと感じます。昔よりガス代やゴミ処理代も高騰しているので、その意味でも豚骨ラーメンには厳しい時代です」（元「きら星」店主・星野能宏さん）

「骨もたくさん使いますし、炊き続けるためガス代もかなりかかります。さらには卓上に紅ショウガや辛子高菜、ニンニクなど無料トッピングをたくさん用意しなくてはならず、このコストも考えると安く提供することは難しいです。はっきり言って店主が好きじゃないとできないですね」（「博多ラーメン 和」店主・馬場圭佑さん）

もはや「古いラーメン」？ 危惧される豚骨ラーメンの衰退

それでも、クサウマ豚骨が東京で完全に根付かないわけではない。むしろその希少性が武器となる可能性もある。無臭化や洗練化が進む中で、あえて本物の「クサウマ」を体験できるお店は価値を持つ。実際、クサウマを提供するお店は熱烈な常連客に支えられており、わざわざ行く店として生き残っている。

「現地っぽい博多豚骨ラーメンは華やかさがあるわけではないので、その魅力が一般的に伝わりにくい。昔からある古いラーメンというイメージになってしまっていると思います。昔に比べて圧倒的に店舗数が少なくなってしまっているので、業界的に盛り上げようにも難しい状態になっています。今あるお店がそれぞれ味を磨いていき、ファンを獲得していくしかないと思いますね」（馬場さん）

本場・福岡においても近年は豚骨ラーメンよりもそれ以外のラーメン（「非豚骨ラーメン」と呼ばれる）の新店の割合が多く、ラーメンの多様化とともに衰退してしまうのではと危惧されている。私も都内でクサウマ系のお店を見つけると飛び上がるぐらい嬉しくなるが、今あるお店の味を文化としてしっかり残すべく、業界全体で考えていきたい課題である。

〈「素ラーメン」がブームになったのは“美味しいから”ではない…ラーメン職人たちが直面する「1000円の壁」という地獄〉へ続く

（井手隊長／Webオリジナル（外部転載））