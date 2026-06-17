〈「素ラーメン」がブームになったのは“美味しいから”ではない…ラーメン職人たちが直面する「1000円の壁」という地獄〉から続く

ハンバーグ、パスタ、オムライス--洋食に定評のあるデニーズで「意外なメニュー」が話題を呼んでいる。湯河原の名店・飯田商店の店主が手がけた「珠玉の一杯」だ。

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全国47都道府県を食べ歩いたラーメンライター・井手隊長の著書『ラーメンビジネス 麺好きから評論家まで楽しく読めるラーメンの教養』（クロスメディア・パブリッシング）より、名店とファミレスの“本気のコラボ”の舞台裏に迫る。



写真はイメージ ©AFLO

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「デニーズの担々麺が美味しい」発言がきっかけに

デニーズが都内人気レストランシェフとコラボし、監修メニューシリーズを展開し、人気を博している。名店に食べに行きたいがなかなか行くことができないというアンメットニーズに応える企画ということで、2023年9月からスタートした。名だたるシェフが登場しているが、ラーメン界では湯河原の名店「飯田商店」飯田将太氏の監修メニューが話題である。

以前、飯田さんがテレビ番組で「デニーズの担々麺が美味しい」と発言したところから、デニーズと飯田さんの付き合いが始まり、満を持してのコラボが始まった。いくつか商品が出てきているが、「担々麺」を監修しているのが面白い。「飯田商店」といえば醤油ラーメン、塩ラーメンなど清湯系のラーメンが有名だが、なぜ担々麺で監修のオファーをしたのか。これにはデニーズの担々麺への並々ならぬ思いがある。

飯田店主は「飯田商店」のある湯河原の隣町、真鶴出身。

25歳の頃まで和食の料理人を志していたが、実家が経営する水産加工会社が倒産しかけたことで湯河原に戻らざるをえなくなる。その時に、叔父がFC（フランチャイズ）展開するラーメン店で働かせてもらったのがラーメン作りのきっかけとなって、水産加工会社の跡地を改装して2010年に「飯田商店」をオープンさせた。……という話は有名だが、それ以前に、実はデニーズでのバイト経験があったのだ。

「ファミレスで初めてラーメンを出した」デニーズのこだわり

一方、デニーズで担々麺の提供を開始したのは1988年。一時提供を休止していた時期はあったが、2016年からはレギュラーメニューとして定着している。デニーズを運営する、セブン＆アイ・フードシステムズの取締役執行役員・北田玄さんは次のように語る。

「担々麺は発売当時から人気で、ずっとレギュラー化するべきだろうと言われてきたメニューでした。そもそもラーメンをファミリーレストランで初めて提供したのがデニーズで、担々麺はその中でも人気を引っ張ってきた商品です。その中で、飯田さんの美味しいという一言も非常に大きく、今でもトップ10には必ず入ってくる商品です」（北田さん）

そして、2024年春にはコンビニのセブン― イレブンの冷凍ラーメンとしてもデニーズの担々麺が登場。デニーズは首都圏中心の出店なので、「デニーズのないエリアでも食べられるように」とコンビニコラボ商品をスタートした。担々麺は、セブンイレブンから見ても評価の高いメニューだったという。

ライバル店にノウハウを提供する“意外な理由”

飯田さんは惜しみなく技術を教え、一切の妥協を許さず商品開発を行っている。ファミレスのクオリティはどんどん上がってきていて、5年前とはまったく違う状況だ。お店と商売敵になるかもしれない市販品にも全力を注ぐのはなぜか。

「『デニーズ』のようなチェーン店でしかできないメリットがあるんです。『スケールメリット』という言葉は基本的には仕入れに使う用語なんですが、そうではなくて一斉に何百店舗でドンと展開することで、一気に全国にその味と価格が広がるのがメリットなんです。今のラーメンというのはこのレベルにまで来ているのかということを、チェーン店のスケールをお借りして一遍に植え付けることができるんです。ここがすごく大事なんです」（飯田さん）

「たかがファミレスと侮るなかれ」ラーメン好きも唸る味

普段「飯田商店」に来られないお客さんが「現代のラーメンはさすがだ」と思うことで、またお店のイメージも業界自体も変わっていく。そういう声が集まれば、お店としては「さらに頑張らなきゃ」となり相乗効果が生まれる。飯田さんも商品監修を通して、チェーン店のオペレーションや味を数値で管理する方法、冷凍の考え方などさまざまなことを学んだ。

この担々麺にはメニュー専用の食材をふんだんに採用し、通常の担々麺とは比べものにならないぐらいの種類の食材が使われた。味わいだけでなく食感、新しさ、すべてにこだわっている。

有名シェフのコラボメニューをスタートさせたことで、デニーズには新たな客層が訪れている。

それなりに高価格帯の商品にはなるが、高いという声は出ていない。

通常の担々麺を食べただけで、デニーズの本気度がシェフにも伝わるのだろう。デニーズの担々麺は、日本中の担々麺を徹底的に分析して分類を行い、デニーズの担々麺の立ち位置を明確にしたうえで作り上げられた一杯。しかも、それをファミリーレストランのオペレーションで対応できるように仕上げていったのである。

たかがファミレスと侮るなかれ。まだまだデニーズの進化は続く。

（井手隊長／Webオリジナル（外部転載））