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昨今、「素ラーメンブーム」が話題になっているが、それは必ずしも好んで選ばれているスタイルではない--ラーメンライターの井手隊長はそう指摘する。

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トッピングを排除したシンプルな一杯が流行ったのは、美味しさのためか、それとも不景気に対する“苦肉の策”か。『ラーメンビジネス 麺好きから評論家まで楽しく読めるラーメンの教養』（クロスメディア・パブリッシング）より、素ラーメンブームのカラクリに迫る。



写真はイメージ ©AFLO

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「素ラーメン」ブームの背景に「1000円の壁」

ここ数年、ラーメン界の一部で静かなブームとなっているのが「素ラーメン」だ。チャーシューも味玉もメンマものらず、スープと麺のみ。見た目はあっけないほどシンプルだが、SNSや一部のラーメンマニアの間で注目を集めている。

この「素ラーメン」、一見ストイックな料理哲学から生まれたように見えるかもしれないが、実のところは、業界を取り巻く厳しい経済的現実に対する“苦肉の策”としての側面が強い。特に、今ラーメン業界全体を悩ませている「1000円の壁」が、素ラーメンという選択肢を生んでいる大きな要因だ。

ラーメンは、もともと「安くて旨い庶民の食べ物」として日本中で定着してきた。しかし、近年の物価上昇や原材料費の高騰、光熱費・人件費の上昇などが、ラーメン店の経営を直撃している。小麦粉、豚肉、鶏ガラ、醤油、煮干しなど、ラーメンを構成するあらゆる材料の価格が上がり、さらに設備や店舗家賃の費用まで考えると、ラーメンの価格は限界に近づいている。

にもかかわらず、多くの店が「ラーメンは1000円を超えてはいけない」という暗黙の価格の天井に苦しんでいる。これがいわゆる「1000円の壁」だ。ここ数年で緩和はしてきているものの、1500円、2000円を付けられるかといったらそれはまた別問題だ。どちらにしても、原価が上がっても価格を思い切って上げられず、トッピングを豪華にすればするほど採算が悪化するという矛盾に陥っている。

見た目に映えない「地味さ」がネックに

例えば、標準のラーメンが1000円で提供されているとしよう。そこにチャーシュー2枚、味玉、メンマ、ノリといった定番トッピングをプラスでのせれば、原価や仕込みの手間を加味して1500円前後が妥当になる。さらに厳選素材を使えば2000円に届いてしまうケースも珍しくない。こうした価格は、熱心なラーメンファンであれば受け入れる場合もあるが、一般客にとっては「ラーメンの値段ではない」と受け取られることも多い。

そこで登場するのが「素ラーメン」である。トッピングをすべて排除し、スープと麺だけで勝負することで、価格を極力抑えつつ、その店の核ともいえる部分のクオリティを伝える。ある意味では、最低限のコストで最大限の実力を示すという潔いスタイルだ。

とりわけスープに絶対的な自信を持つ店や、自家製麺に並々ならぬこだわりを持つ店にとって、素ラーメンはある意味で理想的な表現方法ともいえる。構成要素のシンプルさが、むしろ個性を引き立てる。プロの目で見れば「このスープと麺にこだわりの全てが詰まっている」と感じることもあるだろう。

しかし、現実問題として「素ラーメン」は、一般消費者向けの“売れるメニュー”とは言い難い。なぜなら、今の飲食業界、とりわけラーメン業界においては「見た目」が極めて重要な要素になっているからだ。InstagramやX（旧Twitter）に投稿されたラーメンの写真から来店を決める客も少なくない中、具の一切乗っていない素ラーメンはどうしても地味に映る。「これで1000円？」という反応が出やすく、視覚的なインパクトに欠けるのだ。

「素ラーメン」は職人の苦肉の選択

また、ラーメン店にとって、実はトッピングこそが創意工夫を発揮できる舞台でもある。炭火で炙ったチャーシュー、低温調理で仕上げたレアチャーシュー、味の染みた半熟味玉、ツルツルのワンタン……そうした具材の演出こそが、ラーメンを美味しそうな一杯として成立させてきた歴史がある。ゆえに、多くの職人は本来であればトッピングをしっかりのせたい。客を驚かせ、記憶に残る一杯を作りたい。その気持ちは当然だ。

つまり、素ラーメンを選ぶということは、トッピングという表現の場をあえて削り、自らの持ち味を切り詰めながら一杯を成立させる苦渋の決断でもあるのだ。そこには、経営的に値上げに踏み切れないもどかしさと、それでも何とかちゃんとしたラーメンを出したいという職人の葛藤が滲み出ている。

一部のマニア層は、こうした素ラーメンの美学に共鳴するだろう。しかし、あくまで現時点では通好みの領域にとどまっており、一般的な支持を得るにはまだ課題が多い。結局のところ、「素ラーメンブーム」と言われている現象は、必ずしも好んで選ばれているスタイルではない。

そこには、価格の壁と、それに伴うラーメン店の苦しい台所事情が影を落としている。職人たちのプライドと経済的現実とのギリギリの折り合いとして生まれた、苦肉の選択肢なのだ。

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（井手隊長／Webオリジナル（外部転載））