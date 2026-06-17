GANG PARADEが、6月17日に新曲「GANG PARADE SO LONG!!」のMVを公開した。

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解散までの期間で最後の新曲となる同MVは、全編を通してピースフルで笑顔の溢れる、まさにGANG PARADEの活動10年を総括し有終の美を飾るような映像だ。また、振り付けはメンバーのキャン・GP・マイカが“ギャンパレらしさ”をふんだんに盛り込んだキャッチーな仕上がりになっている。

なお、6月17日にはGANG PARADE最後のアルバム『GANG FINALE』がリリースされた。完全盤、豪華盤にはGANG PARADEの170曲以上のオリジナル楽曲から選りすぐられた収録曲のボーカル完全再録を行った33曲がCD3枚にわたって収録。さらに豪華盤には80ページもの大ボリュームで歴代のGANG PARADEの衣装を網羅できるブックレットが付属し、昨年12月にZepp Shinjuku (TOKYO)で開催されたワンマンライブ『GANG PARADE 10th YEAR SPECIAL LIVE “THANK YOU, PARADE”』の模様も全編収録されている。

さらに、ニコニコ生放送にて2泊3日のメンバーの共同生活に密着する『GANG HOLIDAY』が生配信中。6月20日開催の『GANG FINALE』のリリースパーティ『GANGFUL PARADE』の披露曲を決め、ライブに向けて練習、準備するという貴重な裏側も垣間見ることができる。

・THEイナズマ戦隊 上中丈弥 コメント（新曲「GANG PARADE SO LONG!!」について）

メンバーと遊び人の最後の心のやり取りになればいいなと思って書きました。何万アーティストの中から出会えた奇跡と積み重ねた日々は、お互いのこの先の人生のかけがえの無い勲章になると思ってます。メンバーの皆様、遊び人の皆様、最後の作品に関わらせて頂きありがとうございました！！これは僕の勲章です。

（文＝リアルサウンド編集部）