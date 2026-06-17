【難読漢字】駅名当て「府中駅」　東京や広島にある駅じゃありません

全国には数多くの難読駅名が存在します。本コーナーでは、読み間違いが多い難読駅名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

読めば、うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをするなんてこともなし！ 難読駅を訪ねたくなること間違いなしです!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「府中駅」という漢字を読めますか。「ふちゅう」ではありません。

難易度：★★★★★

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：こうえき

府中駅は徳島県徳島市国府町に位置するJR四国・徳島線の駅です。東京都の府中駅や広島県の府中駅はいずれも「ふちゅう」と読みますが、この駅は「こう」と読む珍しい読みの駅名です。

駅名の由来は、かつてこの地域が阿波国（あわのくに）の「国府（こくふ）」（律令制に基づいて各国に置かれた行政の中心地）が置かれた中心地であったことにあります。

駅の南側には、四国八十八ヶ所霊場の常楽寺（14番）、国分寺（15番）、観音寺（16番）といった由緒ある札所が集まっています。お遍路の雰囲気を間近に感じながら、気軽に歴史散策が楽しめるのが大きな魅力です。

歴史散策の合間に楽しみたいのが、吉野川下流の肥沃な土地が育んだ豊かな食文化です。

必ず味わいたいのが、徳島を代表するソウルフード「徳島ラーメン」。徳島市内や幹線道路沿いに多くの店があります。

甘辛く煮た豚バラ肉と生卵が乗った濃厚な「茶系（豚骨醤油）」だけでなく、まろやかな「白系」やあっさりした「黄系」を出す店もあり、食べ比べが楽しめます。

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

【難読漢字】駅名当て「府中駅」 東京にある駅じゃありません（2枚）