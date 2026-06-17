育児や家事、介護によるブランク。「転職でマイナス評価になるのでは」という心配は、現在の労働市場では過去のものです。激変するビジネス環境において、企業が本当に見ているのは「経歴の継続性」ではなく、未来の「伸び代」へとシフトしています。

本記事でわかること



ブランクが不利にならない「3つの時代背景」 日常の育児・地域活動をビジネス言語に変換する「強みの翻訳術」 ブランクありでも挑戦しやすい「5つの狙い目職種」

あなたのこれまでの人生経験は、企業にとって立派なポータブルスキル（汎用性の高いスキル）です。

本記事では、1993年にリクルート人材センター（現・リクルートキャリア）に入社して以来、人材・キャリア領域に長年携わり、現在は株式会社morich代表取締役として多くの個人・企業を支援してきた森本千賀子氏の寄稿をもとに、 「ブランクを武器に変え、自分らしいキャリアを再構築する方法」 ためのヒントをお届けします。

「ブランク」があると、転職活動では不利？

「仕事を辞めて育児に専念していたため、ブランクができてしまった。転職活動では不利になる？」

そんな不安の声が、多くの女性から聞こえてきます。

確かに以前の採用選考では、1年程度以上のブランクが空いている人は、「ビジネス感覚が鈍っているのではないか」など、ネガティブな印象を持たれがちでした。ブランクがあるだけで書類選考で不採用になるケースも多く、私は転職エージェントとして「この方の経験・スキルを見て評価してください」と、企業に掛け合ったことが何度もありました。

ところが昨今、企業から「多様な経験を持つ女性こそ採用したい」「子育て経験のある方、大歓迎です」という声を頻繁に聞きます。最近の事例では、8年間のブランクがあった方が大手IT企業に、12年間専業主婦だった方が人材サービス会社の営業職に転職を果たしました。

「育児によるブランク」が以前ほど気にされなくなった背景には、次のような事情があります。

圧倒的な人材不足

労働人口の減少を背景に、有名大手企業でさえ採用に苦戦する中、企業側にはブランクを懸念している余裕はありません。ブランクを理由に書類選考で落とすようなことは少なくなっているといえます。

女性活躍を推進する企業の増加

多様性を重視する「ダイバーシティ経営」に注力する企業が増え、「女性」「ワーキングマザー」の積極採用が進んでいます。リモートワークやフレックスタイム制などを活用して育児と仕事を両立している女性が増えていることもあり、「仕事に復帰しようとしているママ」を受け入れやすい環境が広がっています。

ビジネスの変化が激しい

AIをはじめとするテクノロジーの進化に伴い、ビジネスの在り方や業務の進め方が大きく変わっています。これまでの業務スキルが通用しなくなり、ブランクがある・ないにかかわらず、誰もが知識をアップデートしていかなければなりません。こうした環境では、知識・経験を積み上げてきた人以上に「キャッチアップ力」「学ぶ意欲」を持つ人が評価される傾向が強まっています。つまり、「新しいことを柔軟に学び、早期にキャッチアップできる人」と認められれば、ブランクはマイナスにはなりません。

「ブランク」があっても転職活動を成功させるポイント

ブランクがある方が転職活動に臨む場合、成功率を高める方法をお伝えします。

ブランク前のキャリアを整理し、「ポータブルスキル」を言語化してアピールする

以前にしていた仕事内容を振り返り、次のポイントを整理してみましょう。

どんな業務を得意としていたか どんな成果を挙げたか、もしくは賞賛・感謝されたか。それができた理由は何か 日々の業務でどんなことを心がけていたか チーム内でどんな役割を担っていたか 周囲とどのように連携・協力していたか

これらの経験から、自分がもともと持っている「ポータブルスキル（業種・職種問わず持ち運びができるスキル）」を整理してください。例えば、コミュニケーション力・調整力・傾聴力・課題発見力といったものです。Web上にはさまざまな診断ツールがありますので、活用してみる手もあります。

こうして言語化したポータブルスキルを応募書類や面接でアピールしましょう。

ブランク期間中の経験を「スキル」として言語化し、アピールする

「ビジネス」ではブランクがあっても、「人生」にブランクはありません。ブランク期間中の生活における「自分ならではの経験」が、転職活動のアピール材料になることもあります。

例えば、ママ友や地域のコミュニティでの活動内容、その中で果たした役割など。立場が異なるさまざまな人とコミュニケーションをとったり、行事やイベントの企画・運営などに携わったりする中では、マネジメント力・リーダーシップ・交渉力・調整力など、ビジネスに通じるスキルが身に付いているのではないでしょうか。

実はそうしたプライベートの活動で養ったスキルが、企業の選考でプラス評価されるケースもあるのです。自分では気付いていない強みに目を向けてみてください。

生成AIツールの活用スキルを身に付けておく

最近、業種・職種にかかわらず「生成AI」の活用が進んでいます。採用選考において、「生成AIツールを活用できる」ことはプラス評価につながります。

「ChatGPT」や「Google Gemini」をはじめ、業務や目的に応じたさまざまなツールがあります。志望する業種・業務での活用法を学び、実際に操作して活用スキルを身に付けておくといいでしょう。調べものや書類作成などを効率的に行えるスキルをアピールすれば、さまざまな部門のアシスタント職からスタートし、キャリアを積んでいける可能性があります。

また、スキルを学んで一定レベルまで習得したら、スキルシェアリングや副業マッチングサービスなどを利用して実務経験を積む方法もあります。そうすれば「実績あり」として、転職活動でのアピール材料となります。

「生活者」としての視点を活かせる業種・職種を狙う

家事・育児を担ってきたママならではの視点をビジネスに活かせる可能性もあります。衣食住に関わる商品・サービス、あるいは子ども向けの商品・サービスなどは、ママの視点や経験が活かせるフィールドです。

例えば、メーカーやコンサルティング業界で経験を積んだ30代後半のワーキングマザーが、未経験の業界で、カフェの立ち上げプロジェクトメンバーとして採用された事例がありました。採用企業側には、「平日にママ層の利用客を取り込みたい」「食の安全・安心のコンセプトを打ち出したい」という意向があり、ママの視点に期待を寄せたのです。

そのほか、ママが使う日用品やサービスの企画職や営業職として採用されるケースもあります。自分の前職でのキャリアやポータブルスキルと掛け合わせて探してみると、思いがけないポジションで活躍できるチャンスに出合えるかもしれません。

未経験でも目指しやすい業界・職種は？

営業事務／専門事務（経理・人事・医療事務など）

事務職を希望する人にとって、一般事務は競争率が高く、未経験から目指すにはハードルが高いといえます。一方、営業事務・アシスタントなどはニーズが高く、最近では生成AIツールを活用したリサーチやプレゼンテーションツールの作成を担える人は歓迎されるでしょう。

専門性を磨きたい人は、経理・人事・医療事務・貿易事務といった専門事務があります。関連資格を取得することで、アシスタントのポジションからスタートできる可能性があります。

いきなり正社員を目指すのではなく、パートや派遣から始めて実務経験を積むのが近道です。

カスタマーサクセス／インサイドセールス

主にIT・Web業界でニーズが高い「カスタマーサクセス」は、商品やサービスを導入した顧客に対し、効果的に活用して成果につなげられるよう支援する職種。「インサイドセールス」は、電話・メール・オンラインで営業活動を行い、見込み顧客との関係を築いて、商談担当者へつなげる仕事です。

相手の話を聞いて課題やニーズをくみ取る力が重要であるため、コミュニケーション力が活かせます。

介護・福祉関連職

人手不足が深刻であり、未経験者でも歓迎されます。会社の費用負担で研修受講や資格取得ができ、「ケアマネジャー」などの上位資格を目指すことで、キャリア構築を図れます。

保育・教育関連職

共働き世帯の増加に伴い、「保育士」をはじめ、小学校低学年を預かる「学童保育」スタッフの需要が高まっています。学習塾では、受付・保護者対応・講師のシフト管理を担う「教室運営スタッフ」を採用しています。いずれも育児の経験を活かせるでしょう。

各種営業職

営業職は全般的に未経験から目指しやすい職種。特に「生命保険」「不動産」「人材」などの業界は、未経験者の採用事例が多数あります。ほかにも、「生活者」としての視点・経験を活かせる商品・サービスであれば歓迎される可能性があります。