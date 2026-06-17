V候補筆頭フランスを撃破できたのに――結果は１−３、セネガル指揮官が悔やむ「２−０でリードできていたはず」【W杯】
現地６月16日に開催された北中米W杯のＩ組１節で、セネガル代表は優勝候補筆頭とも言えるフランス代表と、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで対戦。前半はスコアレス、後半にキリアン・エムバペに２発を浴びるなど失点を重ね、１−３で敗れた。
チャンスを決めきれなかったのが響いた。25分にニコラス・ジャクソンが、ペナルティエリア左から放ったシュートはポストを直撃。さらに45＋６分、サディオ・マネのお膳立てでイスマイラ・サールが迎えた決定機も、得点には繋げられなかった。
フランスメディア『Foot Mercato』によれば、セネガルを率いるパペ・ティアウ監督は試合後の会見で悔しさを滲ませ、次のように語った。
「非常に残念だ。試合の流れを見れば、２−０でリードできていたはずだからだ。フランスは後半、我々よりも決定的だった。彼らを称賛すべきだ。彼らが得たチャンスの全てで我々はミスを犯してしまった。それは私たちの安易なボールロストに起因している。
チーム全体として受け身になり過ぎた。フランスが特定のパスを通すのを防ぐため、もっとアグレッシブになるべきだった。グループステージ突破のためには次の試合に勝つ必要があるので、今こそ再起を図らなければならない」
次に相対するのは、初戦でイラクに４−１で快勝したノルウェー。45歳の指揮官は「手強い相手で、厳しい試合になるだろうが、しっかりと準備する」と覚悟を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】さすがフランスの大エース！ エムバペが圧巻２発！
チャンスを決めきれなかったのが響いた。25分にニコラス・ジャクソンが、ペナルティエリア左から放ったシュートはポストを直撃。さらに45＋６分、サディオ・マネのお膳立てでイスマイラ・サールが迎えた決定機も、得点には繋げられなかった。
フランスメディア『Foot Mercato』によれば、セネガルを率いるパペ・ティアウ監督は試合後の会見で悔しさを滲ませ、次のように語った。
チーム全体として受け身になり過ぎた。フランスが特定のパスを通すのを防ぐため、もっとアグレッシブになるべきだった。グループステージ突破のためには次の試合に勝つ必要があるので、今こそ再起を図らなければならない」
次に相対するのは、初戦でイラクに４−１で快勝したノルウェー。45歳の指揮官は「手強い相手で、厳しい試合になるだろうが、しっかりと準備する」と覚悟を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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