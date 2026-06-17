「全力を尽くす時だ」初戦前日、自身６度目の大舞台へ向け闘志燃やす！ ポルトガル主将Ｃ・ロナウドが発信「懸命に努力をしてきた」【Ｗ杯】
自身６度目のワールドカップに向け、闘志全開だ。
北中米Ｗ杯でグループＫのポルトガル代表は現地６月16日、ベースキャンプ地のアメリカのフロリダ州・マイアミから、DRコンゴとの初戦が行なわれるテキサス州・ヒューストンに移動した。
同日に主将のクリスティアーノ・ロナウドが自身のインスタグラムを更新。「このユニホームを着るたびに、初めての日と同じ誇り、同じ情熱、そして同じ責任感を感じる」と書き出し、大舞台への意気込みを綴った。
「明日、新たな章が始まる。この瞬間を迎えるために、我々は懸命に努力をしてきた。今こそ、祖国のため、そして世界中で我々を応援し、支えてくれているすべてのポルトガル人コミュニティのために、全力を尽くす時だ。我々と同じように、我々をどうか信じてほしい！」
17日にDRコンゴ戦を戦うポルトガルは、23日にウズベキスタン、27日にコロンビアと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】絶世の美女がずらり！ Ｃ・ロナウドの“元恋人＆パートナー”たちを年代順に一挙公開！
北中米Ｗ杯でグループＫのポルトガル代表は現地６月16日、ベースキャンプ地のアメリカのフロリダ州・マイアミから、DRコンゴとの初戦が行なわれるテキサス州・ヒューストンに移動した。
同日に主将のクリスティアーノ・ロナウドが自身のインスタグラムを更新。「このユニホームを着るたびに、初めての日と同じ誇り、同じ情熱、そして同じ責任感を感じる」と書き出し、大舞台への意気込みを綴った。
「明日、新たな章が始まる。この瞬間を迎えるために、我々は懸命に努力をしてきた。今こそ、祖国のため、そして世界中で我々を応援し、支えてくれているすべてのポルトガル人コミュニティのために、全力を尽くす時だ。我々と同じように、我々をどうか信じてほしい！」
17日にDRコンゴ戦を戦うポルトガルは、23日にウズベキスタン、27日にコロンビアと対戦する。
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