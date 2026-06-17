「全力を尽くす時だ」初戦前日、自身６度目の大舞台へ向け闘志燃やす！ ポルトガル主将Ｃ・ロナウドが発信「懸命に努力をしてきた」【Ｗ杯】

「全力を尽くす時だ」初戦前日、自身６度目の大舞台へ向け闘志燃やす！ ポルトガル主将Ｃ・ロナウドが発信「懸命に努力をしてきた」【Ｗ杯】