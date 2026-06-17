ド軍に朗報「大きな起爆剤となるはずだ」復帰する31歳…その裏で再び“終わりの時”　専門メディア

エドマンがついにメジャー復帰する(C)Getty Images

ドジャースがサンティアゴ・エスピナルを事実上の戦力外（DFA）とすることを決定し、代わりにトミー・エドマンを負傷者リスト（IL）から復帰させる。

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ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「エスピナルはそのユーティリティ性でドジャースに価値をもたらしてきたものの、他にロースターの枠を維持するほどのアピールはできなかった」と指摘すると、「トミー・エドマンが健康な状態に戻った今、彼に再び“終わりの時”が訪れたようだ」と伝えた。

エスピナルは5月にも一度DFAとなっており、そのときはキケ・ヘルナンデスの故障で再びメジャー契約を結んだ。