ド軍に朗報「大きな起爆剤となるはずだ」復帰する31歳…その裏で再び“終わりの時” 専門メディア
エドマンがついにメジャー復帰する(C)Getty Images
ドジャースがサンティアゴ・エスピナルを事実上の戦力外（DFA）とすることを決定し、代わりにトミー・エドマンを負傷者リスト（IL）から復帰させる。
【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る
ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「エスピナルはそのユーティリティ性でドジャースに価値をもたらしてきたものの、他にロースターの枠を維持するほどのアピールはできなかった」と指摘すると、「トミー・エドマンが健康な状態に戻った今、彼に再び“終わりの時”が訪れたようだ」と伝えた。
エスピナルは5月にも一度DFAとなっており、そのときはキケ・ヘルナンデスの故障で再びメジャー契約を結んだ。
一方で、同メディアは「エドマンの復帰は、ドジャースのラインナップにとって大きな起爆剤となるはずだ。もちろん、ショウヘイ・オオタニが『いつものショウヘイ・オオタニ』らしい姿を取り戻しているため、状況は5月上旬ほど深刻には見えない」と説明。
しかし、記事では「それでも、ウィル・スミスが負傷者リスト（IL）入りし、ムーキー・ベッツも本来の調子を取り戻すのに苦しんでいる現状において、エドマンの存在は打線に安定感と厚みをもたらしてくれるだろう」と記し、31歳の復帰に期待を寄せた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。