サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１７日（日本時間）、グループリーグ（１次リーグ）が行われ、Ｇ組でベルギー（世界ランキング９位）は２大会ぶり出場のエジプト（同２９位）と１−１で引き分けた。

Ｗ杯で初対戦の両チームが引き分けた。エジプトは２０分、サラーのパスを受けたアシュルがミドルシュートを決めて先制した。ベルギーは相手の堅守に苦しんだが、６６分、直前に交代で入ったルカクが相手ＤＦのオウンゴールを誘って追いついた。

ベルギー１―１エジプト

先制を許し、その後も決定機を逃すなど、ベルギーはなかなかゴールを奪えなかった。流れを一変させたのが、イタリア・セリエＡで年間最優秀選手に輝いたこともあるルカクだ。

６６分にピッチに入り、１分もたたないうちに試合を動かした。右クロスに合わせてゴール前に力強く走り込むと、２人がかりで防ごうとしてきた相手ＤＦがオウンゴール。ルカクは仲間とハイタッチを交わしながら、意気揚々とボールを持ってセンターサークルに向かって走った。

ガルシア監督によると、コンディションの問題で先発出場は難しいといい、今後も同様の起用が予想される。指揮官は「ペナルティーエリア内は彼の庭だ。ＤＦの立場なら、彼がベンチから出てくるのを見たら、きっと恐怖で震え上がるだろう」と語る。身長１メートル９０の高さとパワーは、相手にとって脅威そのものだ。（帯津智昭）