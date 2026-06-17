◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組 アルゼンチン―アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）

前回大会王者のアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）は、連覇をかけた初戦でアルジェリア（同２８位）と対戦。史上初の６大会連続Ｗ杯出場となったアルゼンチンのＦＷリオネル・メッシ（３８）はＷ杯通算１４得点目を決め、元ドイツ代表ＦＷクローゼの持つ最多得点記録（１６点）にあと２点に迫った。

０―０の前半２７分、ＭＦデパウルの縦パスを受けると、ボールを運び左足を振り抜いて美しいミドルシュートを決める。前半６分に一度は抜けだしゴールネットを揺らしたが、オフサイドの判定。次のチャンスは逃さず、元フランス代表ＭＦジダン氏の息子であるＧＫルカ・ジダンが守るゴールマウスを破った。代表２００試合目の節目を、Ｗ杯４大会連続ゴールで飾った。

前回の２２年カタール大会では得点王のＦＷエムバペに次ぐ７得点を挙げ、５度目のＷ杯出場で初めての優勝を経験。伝説的なＦＷマラドーナらがいた１９８６年メキシコシティー大会以来、３６年ぶり３度目の世界一へ導き、２０１４年のブラジル大会（準優勝）に続く初の２度目の大会ＭＶＰを受賞した。

前回大会の決勝でＷ杯通算２６試合目となり、元ドイツ代表ＭＦマテウスを抜き歴代トップに。この試合が２７試合目の出場となり、大会を通じて更新し続けていく。大会中の６月２４日には３９歳を迎える。世界最優秀選手賞「バロンドール」を史上最多８度受賞した“神の子”が、衰え知らずの活躍を見せ、１９６２年大会のブラジル以来となる連覇へ導く。

◆リオネル・メッシ １９８７年６月２４日、アルゼンチン・ロサリオ生まれ。３８歳。１３歳でスペインに渡りバルセロナと契約。成長ホルモンの分泌異常を治療後、１７歳でトップチームデビュー。スペイン１部得点王８度、欧州ＣＬ得点王６度、バロンドール（世界最優秀選手賞）受賞８度。２１年にパリＳＧ、２３年に米国・マイアミ移籍。０８年北京五輪金メダル、２１年南米選手権優勝、２２年カタールＷ杯優勝。１７０センチ、７２キロ。左利き。

◆メッシの大会別ゴール （カッコ内はチームの成績）

▽０６年ドイツ １得点（８強）

▽１０年南アフリカ ０得点（８強）

▽１４年ブラジル ４得点（準優勝）

▽１８年ロシア １得点（１６強）

▽２２年カタール ７得点（優勝）

◆Ｗ杯歴代通算得点

（１）１６＝クローゼ（ドイツ）

（２）１５＝ロナウド（ブラジル）

（３）１４＝ミュラー（西ドイツ）、※エムバペ（フランス）、※メッシ（アルゼンチン）

（６）１３＝フォンテーヌ（フランス）

（７）１２＝ペレ（ブラジル）

（８）１１＝クリンスマン（西ドイツ）、コチシュ（ハンガリー）

（１０）１０＝バティストゥータ（アルゼンチン）、クビジャス（ペルー）、ラトー（ポーランド）、リネカー（イングランド）、ミュラー（ドイツ）、ラーン（西ドイツ）