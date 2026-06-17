Gapのコットンガーゼ素材コレクションが登場！涼やかでおしゃれな夏スタイル

暑い季節のおしゃれは、見た目の涼しさだけでなく着心地のよさも大切にしたいもの。そんな夏のワードローブにぴったりなのが、Gapから登場しているWomen’sガーゼコレクションです。通気性に優れたコットンガーゼ素材を使用し、軽やかでやわらかな着心地を実現。シャツやパンツ、ワンピースなど豊富なラインナップで、毎日のコーディネートを快適かつおしゃれに彩ります。

軽やかな着心地が魅力のガーゼトップス

今回のコレクションでは、夏にうれしい涼やかなトップスが豊富にラインナップしています。

「リラックスフィット ボタンアップ ガーゼトップス」は、リラックス感のあるシルエットが魅力の半袖シャツ。

価格は6,990円で、全4色展開です。ゆったりとしたフォルムで体のラインを拾いにくく、デイリー使いにもぴったり。

「コットンガーゼ オーバーサイズ ノーカラーシャツ」は7,990円。コットン100％のダブルニットガーゼ素材を採用し、ふんわりとしたやさしい肌触りを楽しめます。

全6色展開で、好みやスタイルに合わせて選べるのも魅力です。

また、「コットンガーゼ シェルタンクトップ」は5,990円。コットンガーゼデニム素材を使用し、シンプルながらも上品な印象を演出してくれるアイテムです。

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夏コーデを彩るパンツ＆スカート

ボトムスにも、快適さとトレンド感を兼ね備えたアイテムが揃っています。

「ミッドライズ プルオン バレル ガーゼパンツ」は7,990円。全5色展開で、今季注目のバレルシルエットを採用。程よいボリューム感がありながらも、ガーゼ素材ならではの軽やかさで夏でも快適に着用できます。

「ハイライズ コットンガーゼ イージーウエスト ティアード マキシスカート」は7,990円、全6色展開。

ふんわりと揺れるティアードデザインが女性らしく、リラックス感のあるスタイリングを楽しめます。ウエストはプルオン仕様で、ストレスフリーな履き心地もポイントです。

どちらもトップスを選ばず着回しやすく、夏のデイリーコーデに活躍してくれそうです。

ワンピースで叶える涼やかスタイル

1枚でコーディネートが完成するワンピースも見逃せません。

「コットンガーゼ ティアード エンパイアウエスト ワンピース」は9,990円。後ろで結ぶストラップデザインがアクセントになった一着です。

軽やかな素材感とティアードシルエットが相まって、動くたびに美しく揺れる女性らしい印象に。

そのまま一枚でさらりと着こなすのはもちろん、カーディガンやシャツを重ねたレイヤードスタイルにもおすすめ。リゾートシーンからタウンユースまで幅広く活躍してくれます。

まとめ

GapのWomen’sガーゼコレクションは、通気性に優れたコットンガーゼ素材を使用し、暑い季節でも快適におしゃれを楽しめるアイテムが勢揃い。

トップス、パンツ、スカート、ワンピースと幅広いラインナップで、自分らしい夏スタイルを見つけることができます♡

全国のGapストアおよび公式オンラインストアで販売中なので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

軽やかで心地よい着心地と、洗練されたデザインが夏のおしゃれをより楽しくしてくれそうです。