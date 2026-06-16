NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

【写真】首桶を差し出した半兵衛に対して信長は…

6月14日に放送された第二十三回「さらば半兵衛」では、信長から官兵衛の嫡男・松寿丸の始末を命じられるなか、半兵衛が病を押して最後の大仕事に臨み、その生涯に幕を閉じるまでが描かれました。

菅田さんの迫真の演技に涙する視聴者が続出し、早くも“半兵衛ロス”の声が。なかでも小栗旬さん演じる信長との謁見シーンが大きな反響を呼んでいます。

＊以下第二十三回のネタバレを含みます。

＜第二十三回のあらすじ＞

荒木村重（トータス松本）が謀反を起こした。

独断で村重の説得に向かった官兵衛（倉悠貴）は、捕らわれの身となってしまう。

官兵衛が裏切ったという噂が流れる中、信長（小栗旬）から、長浜で寧々（浜辺美波）が預かっている官兵衛の子を始末しろという命令が。

半兵衛（菅田将暉）は、ためらう秀吉（池松壮亮）と小一郎（仲野太賀）に、幼い命を救う策を提案。

だが、差配を任され長浜へ向かう半兵衛の胸には別の思惑があった。

「大儀であった」と功績をたたえる信長

半兵衛は小一郎に、松寿丸を菩提山城へひそかにかくまうと約束。そのうえで、自ら信長のもとへ向かいます。

信長に差し出した首桶について、「小寺官兵衛が子、松寿丸の首にござりまする」

と報告する半兵衛。

信長は首桶の中をのぞくと、「丁重に葬り、供養させよ」と命じます。

さらに、「損な役目を、よう引き受けてくれた」とねぎらう信長。

半兵衛は静かに、こう答えました。

「むしろ、得をした心持ちでござりまする」

「これまで戦った中で最も手ごわき相手でござった…。そして、最も面白き戦でござりました」

そして「上様。これで、お別れでござりまする」「天下一統のお役に立てず申し訳ございませんでした」と、信長に別れを告げます。

それに対し信長は鋭いまなざしで半兵衛を見据えながら「竹中半兵衛。大儀であった」と功績をたたえたのでした。

偽物の首だと見抜いていた…？

およそ2分ほどの短いシーンでしたが、二人のやり取りに胸を熱くした視聴者が続出しました。

「信長と半兵衛が謁見するシーンは往年の昭和の銀幕スターの凄みを感じさせてくた。この二人だけが別次元の演技をしてる」

「多分、首桶の中身が偽物であることも見抜いていたはず。それでも知らぬふりをして言葉をかけた。人の心を読むことに長けている主従の美しい騙し合い…」

「首を見た時の表情や、別れを告げる半兵衛を見つめるまなざしが素晴らしかった。冷徹なだけではない信長の人間味が表れていた」

さらに、小栗さんと菅田さんの顔合わせから大河ドラマ『鎌倉殿の13人』（2022年）を連想した視聴者からは、「小四郎と義経が重なった」「ラストシーンでは高虎も現れて、『鎌倉殿』ファンへのご褒美のようだった」「菅田将暉さんは源義経、井伊直政、竹中半兵衛と、いろんなタイプの戦巧者を演じていずれも見事」といった声も寄せられました。

「最も手ごわき相手」「最も面白き戦」とは…

竹中半兵衛が本格的に物語に登場したのは第九回。

もともとは美濃の斎藤龍興に仕えていましたが、秀吉と小一郎の熱意に心を動かされ、織田方に加わります。

その際、半兵衛は「まことに強いと思える相手とは、お味方になるより戦ってみたかった。参りました」と語っていました。

この言葉を踏まえると、半兵衛の語る「最も手ごわき相手」「最も面白き戦」とは、最後に知略を尽くして対峙した信長を指しているとも考えられます。

視聴者からは、「信長と戦ってみたかった半兵衛が、最後に信長を欺こうとした。その意味で最も面白い戦だったのかもしれない」「『最も面白き戦』は、半兵衛自身の人生全体への言葉だったように思う」「信長との駆け引きはもちろん、『三顧の礼』から始まった羽柴兄弟との日々そのものが、半兵衛にとってかけがえのない戦だったのでは」など、その真意をめぐってさまざまな考察の声が上がっていました。

病弱な身でありながら、知略を武器に乱世を駆け抜けた半兵衛。

信長との最後の謁見は、本作屈指の名場面として視聴者の心に刻まれたようです。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。