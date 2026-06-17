＜片付け苦手＞なぜ片付けられない？育った環境か性格か、整理整頓が得意な人との決定的な違いは…
みなさんは片付けや整理整頓は得意な方ですか？ それとも……？
『片付けとか整理整頓とか苦手？ それとも得意？ こういうことの得手不得手って、生まれ持った性質も関係あるのかな。もしくは親の影響とかもありそう？』
片付けが苦手な人と得意な人、そこにはどのような違いがあるのでしょう。ちょっと気になりますよね。ちなみに投稿者さんはすべてが苦手なわけではなく、書類や写真・お子さんの作品などの整理がとくに苦手なのだそう。「日常生活の整理整頓は得意なのに〜」とお嘆きです。さて、ママたちからどのような声が寄せられるのでしょう。
『苦手。自宅はヒドいありさまだよ。来客予定があるときは、1週間くらい前から仕方なく掃除をしはじめる。ただ、職場のデスク周りはキレイにしていた。何が違うんだか自分でもわからないけど。おかげで職場ではキレイ好きだと思われていたわ』
片付け・整理整頓が苦手なママからさまざまなタイプの声が寄せられました。そしてなぜか投稿者さんと同じく、片付けたり整理整頓しておいたりができるケースと、まったくできないケースがあるといった体験談も目立ちました。何が違うんでしょうね。他人の目があるから……でしょうか。
『片付けは苦手。一度やりはじめたら、あちこち気になって止まらなくなるから』
『苦手な方だけど、やる気が出るととことんできるんだよね。不思議』
片付けや整理整頓が苦手でも、やりだしたら止まらなくなる。なかには、止まらなくなって部屋の1か所だけが美しくなっているなんて声も寄せられていました。とことんこだわって集中してしまうのでしょうね。毎日少しずつ集中して掃除していけば、いつか家中がキレイになると思うかもしれませんが、片付けスイッチが次回いつオンになるかは誰にもわからないのです……。
片付け・整理整頓が得意なママの声
『得意な方かな。物が多いのがキライだから、とにかくさっさと捨てる。うちの親は片付けは普通だったと思う。散らかってはいなかったし。性格じゃないかな』
『私の場合は反面教師。母は片付けも掃除もできない人で、家は常に汚かった。そうなりたくなかった私は、掃除好きになったし整理整頓が得意な性格になった。でも母方の祖母の家はいつ遊びに行っても掃除されていてキレイだったな』
得意か苦手かは、性格が大きく影響する可能性は否めませんよね。目の前に脱ぎっぱなしの服があったとして「目障りなのですぐに片付けよう」と思うのか、「後で他のことをするときに一緒に片付けよう」と思うのか。この些細な性格の違いだけでも結果は異なるのかもしれません。いくつか寄せられていたのは反面教師というワード。親御さんが片付けられない・掃除ができないパターンの場合子どももできないまま育つなんて声もありましたが、逆に「ああはなりたくない」と強く願うのか、得意になるケースもあるようです。
『超得意だと思う。物が詰め込まれ山積みとなった88坪12部屋ある義実家を1週間で片付けたことがある。自分で言うのもなんだけど、脳内で整理認識ができるからかなと思っている。親の影響はほとんどないかな、実家はすごく散らかっているから』
空間把握の力が高い人も片付けや整理整頓が上手とのこと。筆者の知人がまさにそうで、どこにどのように物を収納すればいいかが頭のなかである程度は見えるのだそう。性格の部分もあるかもしれませんが、脳の機能から異なるのかもしれませんね。
苦手ママたちの工夫
『多分苦手なんだと思う。だから散らかさない。元の場所に戻す。それだけは守る』
『苦手なのでなるべくものを増やさない、必要のないものは捨てるかフリマアプリ行きにしている』
片付けられない、整理整頓ができないのなら、とにかく物を増やさない。自分で期限を設けておき、その期間中使わなかったら処分する・リサイクルに出すといいかもしれません。また、必ず物の帰る場所を決めておき、使ったら戻す。これだけでも見違えるほど部屋が片付きそうですよね。
片付け・整理整頓、得意？苦手？
今回もママたちからさまざまな声が寄せられましたが、片付けや整理整頓が得意な人と苦手な人との違いは、わかるようでわからない。明確な答えにたどり着くことはできませんでした。ですからその当たりは深く考えても仕方がないのかもしれませんね。ママたちの声や、SNS・YouTubeの片付け・整理整頓アイデア紹介などを参考にしつつ、自分にできる方法を模索していきたいですね。でも、日常生活に支障がなければ、ムリすることもないので、ぼちぼちと片付け＆整理整頓をしていきましょう〜。