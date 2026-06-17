6月17日（水）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

今日の天気

午前中は県内各地で雨が降りそうで、雷にも注意が必要です。県南部の芦北や球磨地方は本降りとなっています。日中も南部を中心に雨が降り、北部も午前中は一時的に雨が降りそうです。最高気温は熊本市で30℃の予想で、午後少し回復すると一気に気温が上がって真夏日になりそうです。人吉市は27℃の予想ですが、雨が長く続くとここまで上がらない可能性もあります。

明日以降の天気

明日木曜日も曇りや雨で、朝から降る所もありそうです。金曜日も雨が降ったりやんだりでしょう。週末の土曜日から日曜日にかけてまとまった雨になりそうです。土曜日はほぼ1日雨が降る見込みで雨脚も強まり、日曜日も強く降る恐れがあります。週末は湿度が高く、ムシムシとした暑さが増していきそうです。

明子のささやき 大雨に注意！

土曜日の雨は、警報級の大雨となる恐れがあると発表されています。気象庁のホームページなどで見られる「早期注意情報」では、土曜日に警報級の可能性「中」が出ています。この情報は5日先まで発表され、警報級の可能性が高い時は「高」、高くはないが可能性がある時は「中」が発表されます。

梅雨の時期の週間予報は曇りや雨の同じようなマークが並び、どれくらい降るか分かりにくいですが、この可能性が出ているかを一つのポイントとして見ておくと、どの日に注意が必要かを確認できます。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。