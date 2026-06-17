挫折してダンプカーに突っ込んだニューヨークへの再挑戦。INFORICH代表が語る「絶望からの這い上がり」と「つながり」の半生

挫折してダンプカーに突っ込んだニューヨークへの再挑戦。INFORICH代表が語る「絶望からの這い上がり」と「つながり」の半生