＝LOVE、ユニフォーム姿でマクドナルドWebCM登場「ラブソングに襲われる」楽曲＆MVオマージュ
【モデルプレス＝2026/06/17】日本マクドナルド株式会社は、FIFAワールドカップ26オフィシャルスポンサー兼オフィシャルレストランとして、FIFAワールドカップ26開催を記念し、今だけ世界の味わいを楽しめる、日本オリジナル商品『VIVA！ワールドマック』を6月17日より期間限定で販売。そんな『VIVA！ワールドマック』の発売を記念して、アイドルグループ＝LOVEがメンバー全員揃ってコラボレーション企画に初登場する。
【写真】イコラブ、サッカーユニフォームで美脚スラリ
今回＝LOVEと『VIVA！ワールドマック』のコラボを記念して、マクドナルドならではのカラーリングである赤と黄色の限定ユニフォームを作成し、＝LOVEが着用。サッカースタジアムを舞台にしたWebCMの世界観の中で、メンバーもこの限定ユニフォームを袖に通し、「かわいい！」「宝物！」と興奮。今回のコラボでしか見ることができない＝LOVEのユニフォーム姿に注目だ。
WebCMで流れる「VIVA！ワールドマックを食べられる」は、＝LOVEの人気楽曲『ラブソングに襲われる』の歌詞を『VIVA！ワールドマック』の商品に合わせてアレンジし、＝LOVEがセルフカバーとして歌唱した本コラボでしか聞くことができない特別な楽曲。さらに、WebCMでは、サッカーをモチーフにした世界観の中で、『ラブソングに襲われる』のミュージックビデオに出てくるシーンをオマージュして制作している。ぜひ＝LOVEのミュージックビデオと見比べながら楽しんでほしい。
マクドナルドと＝LOVEのコラボを記念して、WebCM以外にも様々な限定コンテンツを展開予定。マクドナルド公式SNSにて、本コラボでしか見ることのできない特別な企画が多数用意されている。
メンバー全員がマクドナルド好きで、遊びに出かける時やレッスンの休憩中には、まるでパーティーのようにバーガーを食べているという＝LOVEのメンバー。5月には佐々木舞香が先陣を切って「サムライマック」のTVCMに出演したが、「全員揃ってマクドナルドのCMに出演したかった」という＝LOVEにとって今回の撮影は、まさに“夢が叶った瞬間”でもあった。真っ赤な生地に黄色のロゴをあしらったマクドナルド・カラーのユニフォームに袖を通したメンバーたちは、「かわいい！」「『マックフライポテト』のパッケージみたい！」とテンションを上げながら、念願のマクドナルドCM撮影に臨んだ。
「FIFAワールドカップ26」とコラボレーションしたメニューが登場する本CMは、＝LOVEの楽曲『ラブソングに襲われる』をオマージュした「VIVA！ワールドマックを食べられる」のリズムに乗って、メンバーがサッカーをエンジョイするストーリー。CM映像にも『ラブソングに襲われる』MVをオマージュしたカットが盛り込まれ、メンバーたちは「これって、あのシーンだよね」「なんか懐かしい」とMV制作現場の思い出を振り返りながら撮影を楽しんだ。個別のシーンは各メンバーが最高の笑顔を披露していたが、全員揃っての撮影は現場の熱気も最高潮に。ジャンプなどのアクションシーンでは抜群のチームワークで周囲を圧倒した。
次々と降ってくるボールから逃げるように走る場面でも、和気あいあいとした雰囲気で撮影に臨んでいた大場花菜、野口衣織、山本杏奈の3人。スタンバイ中にはサッカーボールを蹴り合ってパス回しを楽しむほか、山本が地面に置いたボールを上手に蹴り上げてリフティングを披露するひと幕も。また、ゴールキーパーに抜擢された高松瞳（※「高」は正式には「はしごだか」）は大きなキーパーグローブを装着し、飛んでくるボールを横っとびでキャッチするダイナミックなプレーを連発するなど、撮影スタジオの中は終始、サッカー競技場のように盛り上がっていた。
できたてのバーガーのいい香りがスタジオ内に漂いはじめると、＝LOVEのメンバーは食欲が刺激されたのか、お互いの目を見合わせながら笑みをこぼし、ますます元気な表情で撮影に集中。音嶋莉沙、齋藤樹愛羅、そして佐々木と野口は「ザク切りポテト＆肉厚ビーフコク旨ガーリックペッパー」を手に持ち満面の笑顔でポーズを披露。瀧脇笙古は「アボカドマヨチーズシュリンプ」の香りを楽しむようにニッコリと笑い、さらに大谷映美里は「メキシカンタコスチーズチキン」を含めた3種類のバーガーを全部並べて見つめながら、幸せそうな表情を見せていた。
マクドナルド好きが揃う＝LOVEの中でも、別格の“マックファン”としてメンバーに認知されているのが諸橋沙夏。すべての撮影を無事に終えて談笑している場では、頻繁にマクドナルドへ通い、他のメンバーにシェアしながら食事を楽しんでいるエピソードを明かし空気を盛り上げた。また、本WebCMの公開直後となる６月20日、21日にグループ史上最大規模となるMUFGスタジアム（国立競技場）での＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond“KYUN”◆」（※◆はハートマーク）開催を控えている＝LOVEのメンバーは、「ボリューミーな『VIVA！ワールドマック』をたくさん食べて体力をつけたい！」と意気込みを語り、ファンに向けても「『VIVA！ワールドマック』を食べて体力をつけて来てほしい」と呼びかけた。（modelpress編集部）
―＝LOVEのグループとして全員で初めてマクドナルドのWebCMに出演した感想と起用されたことを聞いた時のメンバー皆さんの反応をお聞かせください。
野口「すっごく嬉しかったです！舞香（佐々木）がTVCMを担当している時、テレビで見かけるたびにみんなで『舞香だ、舞香だ！』って言っていたくらい嬉しかったのに、今度はみんなでお揃いのユニフォームを着て撮影ができてとても光栄です！」
―マクドナルドカラーのユニフォームもお似合いですね。
佐々木「可愛い！」
野口「黄色の私たちのマーク初めて見たかも。嬉しい〜」
佐々木「それぞれ背番号もあって」
山本「宝物！」
―マクドナルドにまつわる思い出やエピソードをお聞かせください。
野口「みんなで遊んだりするときはいつもマクドナルドを頼んで、パーティーみたいに食べたりすることも多いし…」
佐々木「レッスンの合間に誰かが頼んでいるものをつまみ食い（笑）」
高松「沙夏（諸橋）が（笑）」
諸橋「大好きで…マクドナルドが。」
野口「みんなで食べる（笑）」
諸橋「（CM出演が）めちゃくちゃ嬉しかったですよ。もう『また食べなきゃ、いっぱい』と思う（笑）」
―「VIVA！ワールドマック」の世界観で、マクドナルド・カラーの赤を基調としたユニフォーム姿が印象的なWebCMですが、もし＝LOVEがサッカーチームだったら、誰がどんなポジションになりそうですか？
山本「1回、キャプテンマークもらってもいいですか？」
野口「もちろんですよ！」
山本「フォワード、ミッドフィルダー、ディフェンダー、ゴールキーパーとかね」
高松「私、今回の撮影でゴールキーパー役をやっていたんですね。身長が高いから（笑）。守らせていただきます」
山本「グループの“守護神”みたいな。頼もしい！フォワードは、攻めていく方」
諸橋「（走るマネをしながら）攻めたい！手を使わないようにしないとね」
佐々木「大丈夫かな（笑）」
山本「あと、ミッドフィルダーは中間でつなぐ役。全体のまとめ役とかだから…」
野口「でもやっぱりリーダー（山本）じゃないですか？視野も広いしね」
山本「私的に…ディフェンダーは沙夏（諸橋）」
諸橋「ディフェンダーってなに？」
みんな「守る人」
諸橋「守るよ〜、みんな〜！（笑）」
山本「みんなを包み込んでくれる安心感があるから。サッカーみんなでやってみたいね」
みんな「やってみたい〜！」
―「VIVA！ワールドマック」のWebCMは6月17日公開です。その週末の6月20日と21日、＝LOVEはMUFGスタジアム（国立競技場）でのライブを控えていますが、ライブを前にした現在の心境や意気込みをお聞かせください。
大谷「＝LOVE史上最大の規模の会場なので、率直にすごくドキドキしているんですけど…ちょうどこのマクドナルドのWebCMが公開された後ということで、やっぱり体力が大事だから、いっぱいマクドナルドを食べて体力をつけたいなって思います！」
佐々木「ファンの人にもたくさん食べてもらいたいね」
山本「食べて体力つけてきてほしいね」
高松「（ライブの）タイトルが＝LOVE STADIUM LIVE『Beyond“KYUN”◆』で、本当に可愛いんですよ。とくに可愛いコンサートになるかなって思います」
野口「お楽しみに、ですね」
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◆＝LOVE、ユニフォーム姿で人気楽曲オマージュ
今回＝LOVEと『VIVA！ワールドマック』のコラボを記念して、マクドナルドならではのカラーリングである赤と黄色の限定ユニフォームを作成し、＝LOVEが着用。サッカースタジアムを舞台にしたWebCMの世界観の中で、メンバーもこの限定ユニフォームを袖に通し、「かわいい！」「宝物！」と興奮。今回のコラボでしか見ることができない＝LOVEのユニフォーム姿に注目だ。
WebCMで流れる「VIVA！ワールドマックを食べられる」は、＝LOVEの人気楽曲『ラブソングに襲われる』の歌詞を『VIVA！ワールドマック』の商品に合わせてアレンジし、＝LOVEがセルフカバーとして歌唱した本コラボでしか聞くことができない特別な楽曲。さらに、WebCMでは、サッカーをモチーフにした世界観の中で、『ラブソングに襲われる』のミュージックビデオに出てくるシーンをオマージュして制作している。ぜひ＝LOVEのミュージックビデオと見比べながら楽しんでほしい。
マクドナルドと＝LOVEのコラボを記念して、WebCM以外にも様々な限定コンテンツを展開予定。マクドナルド公式SNSにて、本コラボでしか見ることのできない特別な企画が多数用意されている。
◆＝LOVE、サッカーシーン撮影で和気あいあい
メンバー全員がマクドナルド好きで、遊びに出かける時やレッスンの休憩中には、まるでパーティーのようにバーガーを食べているという＝LOVEのメンバー。5月には佐々木舞香が先陣を切って「サムライマック」のTVCMに出演したが、「全員揃ってマクドナルドのCMに出演したかった」という＝LOVEにとって今回の撮影は、まさに“夢が叶った瞬間”でもあった。真っ赤な生地に黄色のロゴをあしらったマクドナルド・カラーのユニフォームに袖を通したメンバーたちは、「かわいい！」「『マックフライポテト』のパッケージみたい！」とテンションを上げながら、念願のマクドナルドCM撮影に臨んだ。
「FIFAワールドカップ26」とコラボレーションしたメニューが登場する本CMは、＝LOVEの楽曲『ラブソングに襲われる』をオマージュした「VIVA！ワールドマックを食べられる」のリズムに乗って、メンバーがサッカーをエンジョイするストーリー。CM映像にも『ラブソングに襲われる』MVをオマージュしたカットが盛り込まれ、メンバーたちは「これって、あのシーンだよね」「なんか懐かしい」とMV制作現場の思い出を振り返りながら撮影を楽しんだ。個別のシーンは各メンバーが最高の笑顔を披露していたが、全員揃っての撮影は現場の熱気も最高潮に。ジャンプなどのアクションシーンでは抜群のチームワークで周囲を圧倒した。
次々と降ってくるボールから逃げるように走る場面でも、和気あいあいとした雰囲気で撮影に臨んでいた大場花菜、野口衣織、山本杏奈の3人。スタンバイ中にはサッカーボールを蹴り合ってパス回しを楽しむほか、山本が地面に置いたボールを上手に蹴り上げてリフティングを披露するひと幕も。また、ゴールキーパーに抜擢された高松瞳（※「高」は正式には「はしごだか」）は大きなキーパーグローブを装着し、飛んでくるボールを横っとびでキャッチするダイナミックなプレーを連発するなど、撮影スタジオの中は終始、サッカー競技場のように盛り上がっていた。
◆＝LOVE、国立ライブ向け意気込み
できたてのバーガーのいい香りがスタジオ内に漂いはじめると、＝LOVEのメンバーは食欲が刺激されたのか、お互いの目を見合わせながら笑みをこぼし、ますます元気な表情で撮影に集中。音嶋莉沙、齋藤樹愛羅、そして佐々木と野口は「ザク切りポテト＆肉厚ビーフコク旨ガーリックペッパー」を手に持ち満面の笑顔でポーズを披露。瀧脇笙古は「アボカドマヨチーズシュリンプ」の香りを楽しむようにニッコリと笑い、さらに大谷映美里は「メキシカンタコスチーズチキン」を含めた3種類のバーガーを全部並べて見つめながら、幸せそうな表情を見せていた。
マクドナルド好きが揃う＝LOVEの中でも、別格の“マックファン”としてメンバーに認知されているのが諸橋沙夏。すべての撮影を無事に終えて談笑している場では、頻繁にマクドナルドへ通い、他のメンバーにシェアしながら食事を楽しんでいるエピソードを明かし空気を盛り上げた。また、本WebCMの公開直後となる６月20日、21日にグループ史上最大規模となるMUFGスタジアム（国立競技場）での＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond“KYUN”◆」（※◆はハートマーク）開催を控えている＝LOVEのメンバーは、「ボリューミーな『VIVA！ワールドマック』をたくさん食べて体力をつけたい！」と意気込みを語り、ファンに向けても「『VIVA！ワールドマック』を食べて体力をつけて来てほしい」と呼びかけた。（modelpress編集部）
◆＝LOVEインタビュー（一部抜粋）
―＝LOVEのグループとして全員で初めてマクドナルドのWebCMに出演した感想と起用されたことを聞いた時のメンバー皆さんの反応をお聞かせください。
野口「すっごく嬉しかったです！舞香（佐々木）がTVCMを担当している時、テレビで見かけるたびにみんなで『舞香だ、舞香だ！』って言っていたくらい嬉しかったのに、今度はみんなでお揃いのユニフォームを着て撮影ができてとても光栄です！」
―マクドナルドカラーのユニフォームもお似合いですね。
佐々木「可愛い！」
野口「黄色の私たちのマーク初めて見たかも。嬉しい〜」
佐々木「それぞれ背番号もあって」
山本「宝物！」
―マクドナルドにまつわる思い出やエピソードをお聞かせください。
野口「みんなで遊んだりするときはいつもマクドナルドを頼んで、パーティーみたいに食べたりすることも多いし…」
佐々木「レッスンの合間に誰かが頼んでいるものをつまみ食い（笑）」
高松「沙夏（諸橋）が（笑）」
諸橋「大好きで…マクドナルドが。」
野口「みんなで食べる（笑）」
諸橋「（CM出演が）めちゃくちゃ嬉しかったですよ。もう『また食べなきゃ、いっぱい』と思う（笑）」
―「VIVA！ワールドマック」の世界観で、マクドナルド・カラーの赤を基調としたユニフォーム姿が印象的なWebCMですが、もし＝LOVEがサッカーチームだったら、誰がどんなポジションになりそうですか？
山本「1回、キャプテンマークもらってもいいですか？」
野口「もちろんですよ！」
山本「フォワード、ミッドフィルダー、ディフェンダー、ゴールキーパーとかね」
高松「私、今回の撮影でゴールキーパー役をやっていたんですね。身長が高いから（笑）。守らせていただきます」
山本「グループの“守護神”みたいな。頼もしい！フォワードは、攻めていく方」
諸橋「（走るマネをしながら）攻めたい！手を使わないようにしないとね」
佐々木「大丈夫かな（笑）」
山本「あと、ミッドフィルダーは中間でつなぐ役。全体のまとめ役とかだから…」
野口「でもやっぱりリーダー（山本）じゃないですか？視野も広いしね」
山本「私的に…ディフェンダーは沙夏（諸橋）」
諸橋「ディフェンダーってなに？」
みんな「守る人」
諸橋「守るよ〜、みんな〜！（笑）」
山本「みんなを包み込んでくれる安心感があるから。サッカーみんなでやってみたいね」
みんな「やってみたい〜！」
―「VIVA！ワールドマック」のWebCMは6月17日公開です。その週末の6月20日と21日、＝LOVEはMUFGスタジアム（国立競技場）でのライブを控えていますが、ライブを前にした現在の心境や意気込みをお聞かせください。
大谷「＝LOVE史上最大の規模の会場なので、率直にすごくドキドキしているんですけど…ちょうどこのマクドナルドのWebCMが公開された後ということで、やっぱり体力が大事だから、いっぱいマクドナルドを食べて体力をつけたいなって思います！」
佐々木「ファンの人にもたくさん食べてもらいたいね」
山本「食べて体力つけてきてほしいね」
高松「（ライブの）タイトルが＝LOVE STADIUM LIVE『Beyond“KYUN”◆』で、本当に可愛いんですよ。とくに可愛いコンサートになるかなって思います」
野口「お楽しみに、ですね」
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