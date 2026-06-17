楽天は１７日、新監督として前ロッテ監督の吉井理人氏（６１）が就任することを発表した。吉井氏は宮城・仙台市内で三木谷浩史オーナー（６１）らと会見し、「大きな仕事を任されたことに野球人としてうれしかった。若くて将来性のある選手がたくさんいます。私はこのチームには大きな可能性があると信じています。その可能性をしっかりと結果につなげていけるよう、これまで積み重ねてきた経験、そして今も学び続けている知識、そのすべてを注ぎ込んで取り組んでいきたいと思います」と決意を込めた。

初戦は１９日のロッテ戦。「去年辞めてから携わっていた選手の活躍がうれしかった。敵としてやっつけていきたい。頑張っている姿がいいなと思ってしまうけど、試合になったら全力でぶつかりたい」と闘志をにじませた。

現役時代は投手として近鉄、ヤクルトで３度のリーグ優勝と２度の日本一を経験。ＭＬＢ３球団を渡り歩き、日米通算１２１勝を挙げた。０７年にロッテで現役を終えると、０８年に日本ハムで１軍投手コーチとして指導者人生をスタートし、ダルビッシュ有（パドレス）や大谷翔平（ドジャース）らを一流の投手に育てた。

２２年にはロッテのピッチングコーディネーターとして佐々木朗希（ドジャース）を指導。２３年からは３年間、ロッテで監督を務め、就任１年目には前年５位だったチームを２位に躍進させた。

今季の楽天は６３試合を終えて２３勝３９敗１分けの借金１６。５月以降はコーチの配置転換を実施したが、劇的な改善は見られなかった。借金１５に到達した巨人戦後（楽天モバイル）の１０日午前１時に三木監督の休養を電撃発表。発表以降は塩川ヘッドが監督代行を務めてきたが、異例のタイミングで球団外部から新指揮官を招聘した。

投打で課題は山積み。得点数（１８８）、防御率（３・６１）はともにリーグワーストだ。吉井氏の豊富な知見と的確な指導力を生かし、投手陣の立て直しなどを中心に浮上の糸口を探る。

楽天・吉井新監督の初陣はリーグ再開初戦となる１９日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）。新指揮官が、楽天の救世主となるか。

◆吉井 理人（よしい・まさと）１９６５年４月２０日、和歌山県生まれ。６１歳。箕島高から８３年ドラフト２位で近鉄入団。９５年ヤクルトに移籍し、９７年オフにＦＡでメッツ入り。メジャー３球団を経て２００３年からオリックス。０７年途中でロッテに移籍し、同年引退した。０８〜１２年は日本ハム、１５年ソフトバンク、１６〜１８年日本ハム、１９〜２２年ロッテとコーチを歴任。２３〜２５年にロッテ監督。日米通算５４７登板で１２１勝１２９敗６２セーブ。右投右打。