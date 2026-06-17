楽天は１７日、新監督として前ロッテ監督の吉井理人氏（６１）が就任することを発表した。吉井氏は宮城・仙台市内で三木谷浩史オーナー（６１）と会見に臨んだ。背番号「８１」のユニホームに袖を通した吉井氏は「大きな仕事を任されたことに、野球人としてすごくうれしかった」と喜びを口にした。

就任には迷いもあったというが、現在は「覚悟は決まっている。戦う気持ちになっている」と燃える思いを告白した。続けて「勝つぞ、という強い気持ちをもう一度、みんなに再確認してもらう」と語った。

吉井氏は現役時代、投手として近鉄、ヤクルトで３度のリーグ優勝と２度の日本一を経験。メッツ、エクスポズ、ロッキーズのＭＬＢ３球団を渡り歩き、日米通算１２１勝を挙げた。０７年にロッテで現役を終えると、０８年に日本ハムで１軍投手コーチとして指導者人生をスタート。ダルビッシュ有（パドレス）や大谷翔平（ドジャース）らを一流の投手に育てた。その手腕を買われて、侍ジャパンでも投手コーチも務めた。２２年にはピッチングコーディネーターとして佐々木朗希（ドジャース）を指導。２３年からは３年間、ロッテで監督を務め、就任１年目には前年５位だったチームを２位に躍進させた実績もある。

今季の楽天は４月中旬までは首位を争うも、急失速。６３試合を終えて２３勝３９敗１分けの借金１６と苦しんでいた。５月以降はコーチの配置転換も実施。それでも劇的な改善は見られなかった。借金１５に到達した巨人戦後（楽天モバイル）の１０日午前１時に三木監督の休養を電撃発表。発表以降は塩川ヘッドが監督代行を務めてきた。さらなる前進を目指してシーズン途中で吉井氏を新監督として迎え入れる。異例のタイミングで球団外部から招へいした新指揮官が誕生した。