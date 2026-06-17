◇W杯北中米大会1次リーグJ組 アルゼンチン―アルジェリア（2026年6月16日 カンザスシティ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグJ組の第1戦が16日（日本時間17日）に行われ、大会連覇を狙うアルゼンチン（FIFAランク1位）はアルジェリア（同28位）と対戦。この試合で、FWリオネル・メッシがW杯史上初となる6大会連続出場の偉業を達成した。

今大会では、ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド、メキシコ代表GKギジェルモ・オチョアも6度目のW杯出場となるが、ロナウド擁するポルトガルは日本時間18日にコンゴ代表と対戦。オチョアは初戦の南アフリカ戦で出番はなかった。

メッシは2006年ドイツ大会でW杯初出場を果たすと、10年南アフリカ大会、14年ブラジル大会、18年ロシア大会、22年カタール大会に出場。カタール大会では母国を優勝に導く悲願を達成した。

さらに、メッシのW杯での通算得点数は13で、FWミロスラフ・クローゼ（ドイツ）の大会最多記録更新（16得点）にも期待がかかる。なお、メッシはこのアルジェリア戦でアルゼンチン代表通算200試合出場の節目にも到達した。