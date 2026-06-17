【きょうから】スターバックス ティー＆カフェ、トロピカルな新作ティー展開 パフェ感覚のフローズンドリンクも
スターバックスが展開する「スターバックス ティー＆カフェ」は17日、夏の新ビバレッジ『パイン＆ココナッツ フローズン ティー フロート』と『クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ』の販売を全国30店舗で開始した。パイナップルやアップル、ボタニカルの香りを組み合わせた茶葉“パイナップル コナ ポップ”を使用し、トロピカルな味わいで夏のリフレッシュタイムを提案する。
【画像】まるでパフェ！イエローカラーで見た目もかわいいフロート
今回の新商品は、サマーシーズン第2弾のテーマ「Urban Oasis（都会のオアシス）」のもと開発されたもの。日常の中で心がほどけるようなティー体験を提案する。
使用する“パイナップル コナ ポップ”は、甘酸っぱいパイナップルとアップルをベースに、バラやマリーゴールドの花びらやつぼみを加えた華やかな香りが特徴のティー。爽やかな風味とボタニカルな香りが重なり、夏にふさわしい味わいに仕上げている。
『パイン＆ココナッツ フローズン ティー フロート』は、パイナップル果肉入りジュレとオレンジマーマレードの上に、“パイナップル コナ ポップ”を使ったフローズンベースを重ね、さらにココナッツクリームを合わせた。仕上げにはバニラアイスクリームとココナッツチップスをトッピング。パイナップルとオレンジの甘酸っぱさに、ココナッツやバニラのまろやかなコクが加わり、パフェのような満足感を楽しめる一杯となっている。
もう1つの新商品『クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ』は、オーダーごとに茶葉と水をスチームし、抽出後に急冷して仕上げるクラフトアイスティー。パイナップルの爽やかな風味に加え、バラやマリーゴールドなどのボタニカルな香りが広がり、茶葉本来の魅力を味わえる。
■商品概要 価格はすべて税込
・『パイン＆ココナッツ フローズン ティー フロート』
持ち帰り933円／店内利用950円
※パイナップル果汁・果肉5％未満
・『クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ』
持ち帰り628円／店内利用640円
※少量の砂糖を使用
・販売期間
6月17日〜
・販売店舗
スターバックス ティー＆カフェ全国30店舗
【画像】まるでパフェ！イエローカラーで見た目もかわいいフロート
今回の新商品は、サマーシーズン第2弾のテーマ「Urban Oasis（都会のオアシス）」のもと開発されたもの。日常の中で心がほどけるようなティー体験を提案する。
『パイン＆ココナッツ フローズン ティー フロート』は、パイナップル果肉入りジュレとオレンジマーマレードの上に、“パイナップル コナ ポップ”を使ったフローズンベースを重ね、さらにココナッツクリームを合わせた。仕上げにはバニラアイスクリームとココナッツチップスをトッピング。パイナップルとオレンジの甘酸っぱさに、ココナッツやバニラのまろやかなコクが加わり、パフェのような満足感を楽しめる一杯となっている。
もう1つの新商品『クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ』は、オーダーごとに茶葉と水をスチームし、抽出後に急冷して仕上げるクラフトアイスティー。パイナップルの爽やかな風味に加え、バラやマリーゴールドなどのボタニカルな香りが広がり、茶葉本来の魅力を味わえる。
■商品概要 価格はすべて税込
・『パイン＆ココナッツ フローズン ティー フロート』
持ち帰り933円／店内利用950円
※パイナップル果汁・果肉5％未満
・『クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ』
持ち帰り628円／店内利用640円
※少量の砂糖を使用
・販売期間
6月17日〜
・販売店舗
スターバックス ティー＆カフェ全国30店舗