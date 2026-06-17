元ＳＫＥ４８の藤本冬香（２８）が、初写真集「無防備な私」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）を発売した。グループ卒業後は地元・広島を中心に活動。４月には目標としていたプロ野球の始球式をかなえ、知名度も急上昇中。広島にこだわる理由や地元での夢を語った。

広島から人気を拡大している。初写真集ではアイドル時代にはなかった攻めたカットで大人びた表情を披露。「自分が写真集を出せる未来が来るとは思っていなかったので驚きです。今でも本当にうれしい」と喜んだ。

２０歳だった１８年にＳＫＥ４８に加入。全員選抜の楽曲を除けば２４年に初めて選抜メンバー入りするなど遅咲きながら自分のペースでファンを増やしてきた。「ＳＫＥ４８での７年間は２度目の青春でした。本当に強くなったと思う」とアイドル時代に胸を張った。

卒業後は野球関連の仕事で活躍。４月には夢だったマツダスタジアムでのプロ野球「広島−阪神」で始球式をかなえ、捕手を越える強肩ぶりで話題となった。次の目標も掲げており、「広島が好きで活動しているので、次は『ケンミンＳＨＯＷ』に広島県代表として出たい」と熱望した。

知名度が上昇しても上京するつもりはないという。「広島が暮らしやすい。マツダスタジアムから離れたくない。何があっても上京しない。いつか結婚することになって、相手の人が東京の人だったら結婚しないぐらい広島から出たくない」と笑顔で断言。「将来は広島県の認知度１００％のタレントになりたい」と力を込めた。

◆藤本冬香（ふじもと・ふゆか）１９９８年４月３日生まれ、広島県出身。１８年１２月にＳＫＥ４８の９期生としてお披露目。２４年８月の３３枚目シングル「告白心拍数」で全員選抜を除いてシングル初選抜メンバー入り。昨年９月にＳＫＥ４８を卒業。ニックネームは「ふゆっぴ」。身長１５７センチ。血液型Ａ。