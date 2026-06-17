タレントの指原莉乃（33）がプロデュースするアイドルグループ、＝LOVEが17日、マクドナルドとのコラボ企画に初登場した。

日本マクドナルドは、FIFAワールドカップの開催を記念し「VIVA！ワールドマック」を期間限定で販売。そしてこの日、同社の公式SNSで、＝LOVEのヒット曲「ラブソングに襲われる」の歌詞をアレンジした替え歌「VIVA！ワールドマックを食べられる」を使用したウェブCMを公開した。

メンバー全員がマクドナルド好きで、遊びに出かけるときやレッスンの休憩中には、まるでパーティーのようにバーガーを食べているという＝LOVE。今年5月に佐々木舞香が「サムライマック」のテレビCMに出演しているが、野口衣織は「テレビで見かけるたびにみんなで“舞香だ、舞香だ！”って言っていたくらいうれしかったのに、今度はみんなでおそろいのユニフォームを着て撮影ができてとても光栄です！」と喜んだ。

サッカースタジアムを舞台にした世界観の中で、メンバーはマクドナルドならではのカラーリングである赤と黄色の限定ユニフォームに袖を通し、「かわいい！」「宝物！」と大興奮。リズムに乗ってメンバーがサッカーをエンジョイするストーリーで、MVをオマージュしたカットにメンバーたちは「これって、あのシーンだよね」、「なんか懐かしい」とMV制作現場の思い出を振り返りながら撮影を楽しんだ。

スタンバイ中にはサッカーボールを蹴り合ってパス回しを楽しむほか、山本杏奈が地面に置いたボールを上手に蹴り上げてリフティングを披露するひと幕も。ゴールキーパーに抜てきされた郄松瞳は大きなキーパーグローブを装着し、飛んでくるボールを横っとびでキャッチするダイナミックなプレーを連発するなど、終始盛り上がった。

20、21日には、MUFG国立でのライブを控える＝LOVE。大谷映美里は「＝LOVE史上最大の規模の会場なので、率直にすごくドキドキしているんですけど…ちょうどこのマクドナルドのウェブCMが公開された後ということで、やっぱり体力が大事だから、いっぱいマクドナルドを食べて体力をつけたいなって思います！」と意気込んだ。