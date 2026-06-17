ユーチューバー・はじめしゃちょー（33）が17日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。1歳未満の愛娘が救急搬送されたことを報告し、その対応と動画での注意喚起が「素晴らしい」と反響を呼んでいる。

ゴールデンウイーク中に、人生で初めて救急車に乗ったというはじめしゃちょー。娘の付き添いで乗車したといい「今後同じ事態が起きた人の参考になるよう、助けになれれば」という思いで同動画を投稿したと思いを明かした。

この出来事が起きたのは今年のゴールデンウイーク中。娘は、生まれてからその日まで元気いっぱいだったといい「まさか初めて体調を崩したタイミングで、救急車を呼ぶレベルになるとは思ってなかったので、その当時の状況を話させてください。思い出すだけで結構悲しくなっちゃうな…」と振り返った。

救急搬送された日は朝から元気だったというが、昼過ぎにミルクの飲みが悪くなったという。体温を測ると38.3度。「マメに体温を計りつつしばらく様子を見ていた」ところ、39.5度まで上昇し「まずい」と思ったという。

病院に連絡を試みたが、祝日のため連絡がつきにくい状態が続いた。そこで小児救急電話相談（＃8000）を利用し、ようやく病院にたどり着いたものの、祝日ということで待機時間は3〜4時間に及んだという。やっとの思いで受診をし、解熱薬（座薬）を処方され帰宅。その後、熱は一時的に低下し安どした。

だが午後11時10分、寝ていた娘が目を覚まし、いつもと様子が違ったという。体温を計ると41度に再上昇。「見たことがないくらいぐったりしてて、一番記憶に残ってるのが、唇の色がなくなってて…いわゆるチアノーゼというやつです」と、唇が紫色に変わる症状・チアノーゼが現れたという。その後、手がけいれんし始めたのを見て記録として動画に残し、迷わず119番通報した…と振り返った。

はじめしゃちょーは「こういう特殊なことがあった際は動画で撮った方がいいです」と呼びかけ。動画は診断の補助材料となるといい、この当時の映像を公開。動画を見ながら、はじめしゃちょーは「何かあったら自分の責任だと…」と涙をこらえながら当時の思いを打ち明けた。

この時、はじめしゃちょーは救急車を待ちながら「あまりにも重度なチアノーゼが続くと、脳や臓器に影響を与えるリスクがある」という情報をスマートフォンで見つけ、パニック状態になっていたという。その後救急隊が到着し、酸素を供給すると、ミニちゃんの唇の色は徐々に回復。その後、血液検査などを受けた結果、重篤な感染症やその他の深刻な疾患は見当たらなかった。数日後、熱は低下し、娘は完全に回復した。

一連の騒動を振り返り、はじめしゃちょーは「赤ちゃんは全てが未熟。少しでも様子がおかしかったら早く対応したり、注意深く見て病院に行くことが大切だと再確認させていただきました」としみじみ。「やばい症状が出たら動画を撮っておくのが大事だと思います。お医者さんの判断材料が増えるので」と呼びかけ「（娘は）本当にかわいい…とにもかくにも健康に生きてほしいなと願うばかりの日々でございます」と娘の成長を願った。

また、補足として「Xでプチ炎上した」という出来事を回顧。娘を抱っこひもで抱っこしながらスマホゲーム「ポケモンGO」をしている様子をSNSに投稿したところ、「娘に帽子をかぶせていない」という批判が寄せられたという。はじめしゃちょーは「日傘をさしております。写真を撮るために日傘を一瞬外しているだけです」と釈明した。

この動画には「有名な人がこういう動画出すとネタにすんなとか言う人いるけど、逆に言えば有名な人がこうやって情報を発信してくれるから、似た境遇になった時に助けになるかもしれないと思う」「保育士です。保育現場でも熱性けいれんが起きた場合、時間経過や回数、2回目までの空き時間、様子の記録の為に動画を撮る事を推奨されています。焦ると時間経過を測ることを忘れてしまいがちなので、はじめんが動画撮影したのはナイス判断だと思います」「初めての状況に冷静に対応できてて素晴らしいです。育児頑張って下さいね」「実際に熱型けいれんは見たことないからいきなり起きてパニックになる。動画にしてくれて、はじめんに感謝します」と、さまざまなコメントが寄せられた。