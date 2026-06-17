【しまむら×青木美沙子さん】大人可愛い「ニナス マリー・アントワネット」コラボは必見。夏の日差し対策グッズ3選《6月17日発売》

ファッションセンターしまむらは2026年6月17日から、ロリータモデルとして活躍し、日本ロリータ協会会長も務める青木美沙子さんのブランド「m petit by misako」と、老舗フランス紅茶ブランド「ニナス マリー・アントワネット」とのコラボ商品を受注販売します。

夏の日焼け対策も可愛く...！

「m petit by misako」は、ロリータをプチプラでもかわいく、「かわいい」を多くの人に挑戦してもらいたいとの思いから誕生しました。

「ニナス マリー・アントワネット」は、パリの中心地であるヴァンドーム広場のすぐ隣に本店を構える、老舗フランス紅茶ブランドです。

ガーリーな世界観と大人可愛い上品さのバランスが両立した今回のコラボアイテムたち。

第4弾となる今回はアパレル、雑貨、レインアイテムからルーム、インテリアアイテムまで種類豊富に登場します。

6月17日からしまむらのオンラインサイト「しまむらパーク」での受注生産販売となり、同日17時から注文できます。受注期間は6月17日17時から28日23時まで。発送予定は7月上旬ごろから7月下旬ごろです。

今回は数あるラインアップの中から、これからの時期に活躍する日差し対策グッズを3つ紹介します。

・レディース 晴雨兼用長傘

独特な形が目を引くパゴダ傘。開くと中心部分に美しいカーブができるのが特徴です。晴雨兼用傘なので夏の日差しにも安心。ファッションとして使用しつつ、しっかりと日焼け予防できるのが嬉しい......。

カラー展開はホワイトとピンク。

価格は2739円。

・レディース フェイスカバー

耳にひっかけて着用するのでストレスなく長時間つけられます。肌触りがいい冷感生地で、UV機能付きなので夏場のお出かけにぴったり。レースの大人かわいいデザインで年代問わず使えそうです。

カラー展開はホワイト、ライトピンク、ブラック。

価格は1419円。

・レディース アームカバー

冷感・UVカット機能付きで、中指をひっかけるゴム付き。手の甲までしっかり日焼け対策ができます。

シンプルなアームカバーが多い中、フリルレースとバラリボンがデザインのポイントになっています。日差しから肌を守りつつおしゃれに着けられます。

カラー展開はホワイト、ライトピンク、ブラック。

価格は1419円。

予約受付期間中でも予定数に達し次第終了となるので気になる人は早めにチェックして。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部