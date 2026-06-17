タムロンは急騰し新高値、２９年１２月期に営業益２５０億円以上を目指す中計目標発表

タムロン<7740.T>は大幅高で３連騰。上場来高値を更新した。１６日の取引終了後、２９年１２月期を最終年度とする中期経営計画（２７年１２月期～）の骨子策定を行ったと発表した。２９年１２月期の目標として売上高１２００億円以上（２５年１２月期は８５０億７１００万円）、営業利益２５０億円以上（同１６６億３８００万円）を掲げた。株主還元については中計期間から配当額を配当性向６０％又はＤＯＥ（株主資本配当率）８％の高い方を基準として決めるほか、２９年１２月期末までに約１８０億円の追加還元に取り組む。そのほか、長期ビジョンにおける定量目標の刷新や今期の年間配当予想の引き上げも開示しており、これらを好感した買いが集まっている。



中計では写真関連事業のキャッシュカウ化を進めるとともに、産業向け事業において持続的な成長基盤の構築を図る。長期ビジョンについては３５年１２月期の売上高目標を前回発表の１０００億円以上から２０００億円以上に引き上げた。うち、新規事業の売上高は１００億円以上から２００億円以上に上方修正。また、ＲＯＥ（自己資本利益率）２０％以上を持続的に達成することを目標に加えた。



今期の年間配当予想は１４円増額。前回発表の中間１０円５０銭・期末２６円５０銭の合計３７円から、中間２０円・期末３１円の合計５１円に引き上げた。２５年７月１日の１株につき４株の割合での株式分割後ベースの前期実績に対し、実質１４円７５銭の増配となる。



出所：MINKABU PRESS