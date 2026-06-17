アイビー化粧品<4918.T>は急反騰している。１６日の取引終了後、中東情勢の緊迫化による影響についての続報を発表した。５月１４日の開示で状況が不透明なため単独業績予想に織り込んでいなかった５０周年記念の大型スキンケア製品について、原材料調達が可能となり今期中に発売できる見通しになった。また、従来の業績予想はホルムズ海峡が年を越えて封鎖されたままだった場合を想定して策定していたが、近々開放される可能性が高まってきたことから、生産可能数量や製造原価などが見えてきたタイミングで内容を精査・修正した業績予想を発表するとしており、材料視した買いが集まっている。



なお、５月１４日に開示した今期の通期業績予想は売上高２６億４０００万円（前期比０．１％減）、営業利益２億円（同２．４％増）、最終利益１億４０００万円（同１４．９％減）としている。



出所：MINKABU PRESS