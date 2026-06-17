「自律神経失調症」の症状は”あの食材”で改善？ 腸から整える薬と食事の効果とは

自律神経失調症のサインが長く続く場合、医療機関への相談が回復への重要な一歩となります。薬物療法や認知行動療法、漢方薬など、選択肢はさまざまです。また、神経の働きをサポートする栄養素や腸内環境を整える食べ物も、身体の内側から自律神経を支える役割を担います。医療的なサポートと食べ物の工夫を組み合わせることで、回復の幅が広がる可能性があります。

監修医師：

公受 裕樹（医師）

医療機関でのサポートと治療の選択肢

【経歴】金沢大学医学部卒業精神科単科病院を経て、現在都内クリニック勤務精神保健指定医、産業医【免許・資格】精神保健指定医、産業医

自律神経失調症の整え方は、生活習慣の改善だけではなく、医療機関でのサポートを組み合わせることで、より効果的に進む場合があります。受診の目安や治療の選択肢を知っておきましょう。

精神科・心療内科での相談が改善へのアプローチのカギになることがある

自律神経失調症のサインが長く続く場合、まずは身体的な病気が隠れていないかを確認するためにも、内科や婦人科などを受診することが第一歩です。そこで異常が見つからない場合に、心療内科や精神科が選択肢となります。医師は丁寧な問診や必要な検査を通じて、他の疾患との鑑別を行った上で、患者さん一人ひとりの状態に合った治療方針を提案します。治療の選択肢としては、自律神経調節薬、抗不安薬、抗うつ薬、睡眠導入薬などの薬物療法や、カウンセリング、認知行動療法（CBT）などの心理療法があります。薬に対して不安を感じる方もいますが、症状が辛い時期に一時的に薬のサポートを受けることで、生活の質を改善し、セルフケアに取り組む気力を取り戻す助けになることも多いのです。一人で抱え込まず、専門家と相談することが改善へのアプローチの重要なステップです。

漢方薬や補完的なアプローチも対処法の一つ

西洋医学的な治療と並行して、漢方薬やその他の補完的なアプローチを取り入れることも有効な場合があります。漢方医学は、個々の症状だけでなく、その人の体質や心身全体のバランスを整えることを重視します。そのため、自律神経失調症のような多岐にわたる症状に対して、包括的にアプローチできる処方が複数存在します。例えば、体質や症状に合わせて、気分の落ち込みや不安感には『加味逍遙散』、めまいや動悸には『苓桂朮甘湯』などが用いられることがあります。ただし、漢方薬も医薬品であり、体質に合わない場合もあるため、自己判断での使用は避け、必ず漢方に詳しい医師や薬剤師に相談しましょう。対処法は一つではなく、自分に合ったアプローチを組み合わせることが、回復への道を広げます。

自律神経失調症で栄養バランスが与える影響

自律神経のバランスを整えるうえで、食べ物の選び方も重要な要素の一つです。何を食べるかが、神経系の働きや身体の回復力に影響を与えると考えられています。

自律神経を整えるために意識したい栄養素と食べ物

自律神経の働きをサポートする栄養素は数多くありますが、特に意識したいのがビタミンB群、ミネラル（マグネシウム、カルシウム、鉄分）、そしてアミノ酸のトリプトファンです。ビタミンB群は神経の機能を正常に保つために不可欠で、豚肉、レバー、うなぎ、玄米、納豆などに豊富です。マグネシウムとカルシウムは神経の興奮を鎮め、筋肉の緊張を和らげる働きがあり、ナッツ類、海藻、大豆製品、小魚、乳製品から摂取できます。鉄分は全身に酸素を運ぶ役割があり、不足すると疲労感やめまいの原因となります。精神の安定に関わる神経伝達物質「セロトニン」の材料となるトリプトファンは、豆腐や味噌などの大豆製品、バナナ、乳製品、赤身肉に含まれています。これらの栄養素を含む食べ物をバランス良く食事に取り入れることが、身体の内側から自律神経を支える助けになります。

腸内環境と自律神経の関係：食べ物を通じた腸からのアプローチ

近年、「腸脳相関」という言葉で、腸と脳（自律神経）が密接に連携していることが科学的に明らかになっています。腸は「第二の脳」とも呼ばれ、腸内環境の状態が自律神経の働きや精神状態に大きな影響を与えるのです。腸内環境は、精神を安定させる『セロトニン』の材料作りなどを通じて、間接的に脳の働きをサポートしていると考えられています。具体的には、善玉菌そのものを含む発酵食品（ヨーグルト、みそ、納豆、キムチ、ぬか漬けなど）と、善玉菌のエサとなる食物繊維やオリゴ糖を豊富に含む野菜、きのこ、海藻、豆類、果物などを積極的に摂ることが推奨されます。「腸活」は、食べ物を通じて自律神経にアプローチする有効な手段なのです。

まとめ

自律神経失調症は、身体・心・生活習慣が複雑に絡み合った状態です。サインを早期に気づき、改善へのアプローチとして生活習慣の改善やストレスケア・医療機関のサポートを組み合わせ、食べ物の面からも整えていくことが回復への道となります。「おかしいな」と感じたら抱え込まず、まずは心療内科や内科への相談を検討してみてください。

参考文献

厚生労働省 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 「自律神経失調症」

厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」

厚生労働省 e-ヘルスネット「睡眠と生活習慣病との深い関係」